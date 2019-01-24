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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA-DHA
24.01.2019 - 18:15, Son Güncelleme:

Gören oraya koştu... Acı haber geldi: Bir aile yok oldu

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Gören oraya koştu... Acı haber geldi: Bir aile yok oldu

Karabük'te, kontrolden çıkarak dereye düşen otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak'tan Karabük istikametine giden Satılmış Kocabaş (66) yönetimindeki 67 NK 124 plakalı otomobil, Yenice ilçesi Yeniköy mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Gören oraya koştu... Acı haber geldi: Bir aile yok oldu



Ekipler tarafından sudan çıkarılan araçta bulunan sürücü ile eşi Emine Kocabaş (65) olay yerinde hayatını kaybetti. İncelemelerin ardından, karı kocanın cenazesi Yenice Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

KURTARILAMADI

Hayatını kaybeden sürücünün gelini Sevgi (32) ve torunları İrem Nur (11) ile Enes Ali Kocabaş (4) aynı hastaneye kaldırıldı. Anne ve kızı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Enes Ali Kocabaş'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat kapalı kalan Zonguldak-Karabük kara yolu, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

Bu arada, sürücünün engelli olduğu ve protez bacakla araç kullandığı belirlendi.

Öte yandan, eşinin işi dolayısıyla Manisa'nın Soma ilçesinde ikamet eden anne ve çocuklarının, yarıyıl tatili için kente geldiği öğrenildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (24.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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