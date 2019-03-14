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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Serkan AKKUŞ- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA (DHA)
14.03.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Gören cep telefonuna sarıldı, canlı yayın yaptı

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Gören cep telefonuna sarıldı, canlı yayın yaptı

Bursa'da dün iş görüşmesi olumsuz sonuçlanınca üst geçide çıkıp intihara kalkışan ve polisin iknası sonucu eylemini sonlandıran Doğan U. (38), bugün de başka bir üst geçide çıktı. Üst geçidin altından geçen yol trafiğe kapatıldı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken polisin Doğan U.'yu ikna etme çalışmaları sürüyor. ​Bölgede toplanan meraklı vatandaşların cep telefonlarıyla sosyal medyadan yayın yaptığı görüldü.

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  • İntihar girişimini cep telefonlarından canlı yayınladılar
  • İntihar girişimini cep telefonlarından canlı yayınladılar
  • İntihar girişimini cep telefonlarından canlı yayınladılar
  • İntihar girişimini cep telefonlarından canlı yayınladılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi'nde bulunan bir firmaya iş görüşmesine giden Doğan U., olumsuz sonuç aldı. İş yerinden çıkan Doğan U., intihar etmek amacıyla Ataevler metro durağının bulunduğu üst geçidin üzerine çıktı. Doğan U., olay yerine gelen müzakereci polisler tarafından 2 saatte ikna edilerek indirildi. İfadesi alınan Doğan U., serbest bırakıldı.

İş bulamadığı için 2 gündür intihara teşebbüs ediyor
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BUGÜN YİNE ÇIKTI

Doğan U., bugün de Nilüfer ilçesindeki İzmir yolu üzerindeki bir üst geçidin demir kemerinin üzerine çıktı. Doğan U.'yu görenler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, üst geçidin altına hava yastığı açarak güvenlik önlemi aldı. İntihar girişimi nedeniyle trafiğe kapatılan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Gören cep telefonuna sarıldı, canlı yayın yaptı
CANLI YAYIN YAPTILAR

​Bölgede toplanan meraklı vatandaşların, cep telefonlarıyla sosyal medyadan yayın yaptığı görüldü. Polis ekiplerinin Doğan U.'yu ikna etme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Gören cep telefonuna sarıldı, canlı yayın yaptı

 

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