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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA-DHA
27.08.2019 - 20:25, Son Güncelleme:

Gördükleri karşısında şoke oldular! Hemen polise haber verildi

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Gördükleri karşısında şoke oldular! Hemen polise haber verildi

İstanbul Zeytinburnu’nda boş arazideki ağaçlık alandan gelen kötü kokular bir gence ait cesedi ortaya çıkardı. Gencin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilirken, polislerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Olay, saat 18.30 sıralarında Zeytinburnu Abay Caddesi üzerinde yaşandı.

Gördükleri karşısında şoke oldular Hemen polise haber verildi

Edinilen bilgiye göre, Abay Caddesi üzerinde bulunan boş arazideki ağaçlık alandan kötü koku geldiğini hisseden vatandaşlar, yaptıkları incelemede duvarın dibindeki çukurda ceset olduğunu gördü. Gördükleri karşısında şoka uğrayan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Gördükleri karşısında şoke oldular Hemen polise haber verildi

Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin bulunduğu bölüme şerit çekerek önlem alıp vatandaşları uzaklaştırdı.

Gördükleri karşısında şoke oldular Hemen polise haber verildi

Yüzlerine maske takarak çalışma yapan polis ekipleri, cesedin 23 yaşındaki Ferit Afrin isimli bir gence ait olduğunu belirledi. Gencin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Gördükleri karşısında şoke oldular Hemen polise haber verildi

Olay yerine yakın bir yerde oturan Yasin Aslan, “Biz bir hafta, on gün önce çardakta oturuyorduk. 10 gündür buradan koku geliyordu. Biz fare kokusu sandık ama oradan geliyormuş. Normalde bakarız ama bakmadık hiç" dedi.

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