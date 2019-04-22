Google'dan Dünya Günü içi doodle | Dünya Günü nedir?
Dünyaca ünlü arama motoru Google, Dünya Günü için doodle hazırladı ve Dünya Günü'nü kutladı. Google'da Dünya Günü doodleını gören internet kullanıcıları konu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Dünya Günü nedir? İşte, Dünya Günü'nün önemi ile ilgili merak edilenler...
Dünya çapında birçok kullanıcısı olan ünlü arama motoru Google hazırladığı doodlelara bir yenisini ekledi ve Dünya Günü için özel doodle oluşturdu. Google kullanıcısı bazı vatandaşlar, doodle tasarımı ile beraber Dünya Günü hakkında bilgi sahibi olmak için internetten sorgulama yapmaya başladı. Dünya Günü UNESCO Dünya Konferansı'nda dünyamızın karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla özel bir gün düzenlenmesi fikri ile oraya çıktı. İşte, Dünya Günü ile ilgili bazı bilgiler.
DÜNYA GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ
22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.
John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir. Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.
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