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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.04.2019 - 01:43, Son Güncelleme:

Google'dan Dünya Günü içi doodle | Dünya Günü nedir?

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Google'dan Dünya Günü içi doodle | Dünya Günü nedir?

Dünyaca ünlü arama motoru Google, Dünya Günü için doodle hazırladı ve Dünya Günü'nü kutladı. Google'da Dünya Günü doodleını gören internet kullanıcıları konu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Dünya Günü nedir? İşte, Dünya Günü'nün önemi ile ilgili merak edilenler...

Dünya çapında birçok kullanıcısı olan ünlü arama motoru Google hazırladığı doodlelara bir yenisini ekledi ve Dünya Günü için özel doodle oluşturdu. Google kullanıcısı bazı vatandaşlar, doodle tasarımı ile beraber Dünya Günü hakkında bilgi sahibi olmak için internetten sorgulama yapmaya başladı. Dünya Günü UNESCO Dünya Konferansı'nda dünyamızın karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla özel bir gün düzenlenmesi fikri ile oraya çıktı. İşte, Dünya Günü ile ilgili bazı bilgiler.

Googledan Dünya Günü içi doodle | Dünya Günü nedir

DÜNYA GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ

22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.
John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir. Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.

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