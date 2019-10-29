Google'dan Cumhuriyet Bayramı'na özel logo
Dünyanın en büyük internet arama motoru Google, ana sayfasındaki Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan 'doodle' ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla özel logo hazırladı.
Google ana sayfasında 'doodle' olarak adlandırılan logoda, bir gökyüzü ve arkasında dalgalanan dev Türk bayrağı görülüyor. İşte, Google'ın doodle uygulaması hakkında bilgi...
"Doodle" uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, bu platformda yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor.
İnternet kullanıcıları, bu özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ve konuya özel, daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.
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