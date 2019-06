En güzel Babalar Günü mesajlarından derlemeler... Babalar Günü Google ve Twitter gündeminde

Google, 2019 Babalar Günü’ne özel doodle tasarımı hazırladı. Ünlü arama motorunun ana sayfasını açan kullanıcılar, baba ördek ve çocuklarından oluşan sevimli Babalar Günü doodle tasarımı ile karşılaşıyor. Tasarım sayesinde Babalar Günü mesajlarına da tek tıkla ulaşılabiliyor. İşte, Google’ın anlamlı doodle tasarımı ve en güzel Babalar Günü mesajlarından derlemeler

Google, ördekler ailesi animasyonuyla Babalar Günü’nü kutluyor. Tasarımda; oturan bir ördek babanın etrafında altı ördek yavrusu onun etrafında uyurken oturuyor. Doodle üzerine tıkladığınızda, ördekler kalkıp renkli ördek yavrularının etrafta zıplıyor ve titreyerek kalkıyor.

İkinci düğmeyi tıkladığınızda ördeklerini arayan bir baba ile karşılaşıyorsunuz. Baba onlara her baktığında, su altında kalıyor ve diğer tarafta yeniden ortaya çıkıyor.

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Bize her şeyi en iyi şekilde yapmayı öğreten, en yakın arkadaşlarımızın, babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun!

Elimizden tutup bize dünyayı gösteren babalarımızın babalar günü kutlu olsun.

Koruyan, kollayan, her zaman kahramanımız olan babalarımızın #BabalarGünü’nü kutlarız.

Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun.

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.

Dokunduğu her yerde iz bırakanım

Kendi küçük,kalbi,sesi Dev adamım!

Bana bırakacağı en büyük mirası “Onur” olanım

Ben çok şanslıyım çünkü senin kızınım

Seni Seviyorum BABACIM

Senin ve senin gibi evlatlarına çiçek gibi bakan her babanın Babalar Günü Kutlu Olsun

Her zaman yanımda oldun. Dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!

Baba kelimesini düşündüğümde, birçok olumlu şey düşünüyorum. Aklımda bir babanın bu kadar harika bir görüntüsünün olmasının sebebi sensin. Babalar Günün kutlu olsun!

Kral olmayabilirsin ama bana her zaman bir prens/prenses gibi davrandın. Babalar Günün kutlu olsun!

Baba, sen olmasaydı, bugün olduğum insan olmazdım. Babalar Günün kutlu olsun!

Baba, sen benim kahramanımsın, çünkü bütün hayatım boyunca orada benim için bekliyordun. Sen benim en iyi arkadaşım ve sırdaşımsın. İyi ve kötü zamanlarda ne söyleyeceğini bilir, her gün öğrettiklerinle beni hala şaşırtırsın. Sadece benim için değil, tüm ailemiz için kahramansın. Seni tüm kalbimle seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!

Bütün felsefelere, bilimlere, mantığa, akıl yürütmelere karşı bana mümkün olan her şeyi yapabileceğimi ve imkansız bir şey olmadığını öğrettin. İmkansızları imkanlı hale getirmeyi senden öğrendim. İnsanlar hiç umut kalmadığını düşündüğünde, imkansız kelimesini düşünmedim bile… Bana öğrettiğin her şey için minnettarım. Babalar Günün kutlu olsun!

Benim için her zaman orada olduğunu bildiğim için, bana doğru yolu gösterdiğin için, bana zor geldiğinde, ben bile kendime inanmazken bana inandığın için, sürekli hayal kurmaya teşvik ettiğin ve bana her zaman ilham kaynağı olduğun için… Kısacası benim için yaptığın her şey için teşekkürler baba. Babalar Günün kutlu olsun!

Sıcak yürekli ve sevecen olmanı seviyorum. Yumuşak ve düşünceli olmana bayılıyorum. Bir çeşit filozof, yazar, entelektüel ya da eleştirmen gibi derin düşüncelerinin olması bana ilham veriyor. Seninle ilgili daha fazlasını, hiç kimsenin göremediği ve bilmediği şeyleri biliyorum. Benim babam olduğun için her gün Tanrı’ya şükrediyorum. Seni seviyorum baba. Babalar Günün kutlu olsun!

Her günümü aydınlatan gülümsemelere sahipsin. Övgü dolu sözlerinle beni her zaman çok iyi hissettiriyorsun. Dileklerimin gerçekleşmesi için ne yapması gerektiğini biliyorsun. Her zaman bana anlatacak en iyi hikayeleri olan kişisin. Ve en önemlisi, çok iyi bir dinleyicisin. Sabırlısın, naziksin ve en iyi baba sensin. Bulmayı umduğum en iyi arkadaşsın. Ve bunu yüksek sesle söylemekten gurur duyuyorum, seni seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!