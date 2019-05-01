Google'dan 1 Mayıs için doodle | 1 Mayıs İşçi Bayramı nedir?
Dünyanın en büyük arama motoru Google, birçok ülkede kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne özel doodle tasarladı. Google'ın ana sayfasında 1 Mayıs tasarımını gören kullanıcılar, 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedir? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün önemi nedir?
Dünya gündemindeki özel günlerde doodle tasarımı yapan popüler arama motoru Google, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü unutmadı ve kullancılarına sürprizi yaptı. Google'ın ana sayfa tasarımında 1 Mayıs İşçi Bayramı görselini gören vatandaşlar, bu özel günle ilgili bilgi sahibi olmak için araştırma yapmaya başladı. İşte, 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili merak edilenler.
1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI NEDİR?
ABD'nin Chicago kentinde işçilerin 1 Mayıs 1886'dan itibaren iş gününün 8 saat olması için başlattığı mücadele 1889'da "Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı"nın Paris Kongresi'nde "işçilerin ortak bayramı" olarak kabul edildi.
Amerikalı işçilerin, 8 saatlik iş gününü kabul ettirmek için mücadelesi 1884'te başladı. Chicago'da, Trade-Unions (İşçi Birliği) Kongresi de 1 Mayıs 1886'dan itibaren normal iş gününün 8 saat olarak belirlenmesini kararlaştırdı. 1 Mayıs 1886'da ABD'nin büyük kentlerinde beş binden fazla grev ilan edildi. Polisle grevciler arasında çıkan çatışmalarda bir işçi öldü, çok sayıda işçi yaralandı. Üç gün süren gösteriler sonrasında sendikacılardan 4'ü idam, 4'ü ağır hapis cezasına çarptırıldı.
Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatının 1889 Paris Kongresi'nde (II. Enternasyonalin 1. kongresi), işçilerin dayanışmaları amacıyla yılda bir günün ortak bayram ilan edilmesi benimsendi. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine bu gün “1 Mayıs” olarak belirlendi.
Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez 1921'de kutlandı. Türkiye Sosyalist Fırkasının (TSF) çağrısı üzerine İstanbul işçileri mayısın birinci pazar günü tatil yaptı. TSF merkezindeki bayramlaşmadan sonra partinin Genel Başkanı Hüseyin Hilmi Bey ve üç delege, sadrazamı ziyaret etti.
Ankara'da ise Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde, 1 Mayıs 1922'de işçi bayramı kutlandı.
Cumhuriyet'in ilanından sonra 27 Mayıs 1935 tarihli "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun" ile 1 Mayıs "Bahar Bayramı" olarak kabul edildi. 50 yıl aradan sonra ilk açık 1 Mayıs kutlaması, 1975 yılında İstanbul Tepebaşı'nda bir gazinoda yapıldı.
12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 30 yıla yakın aradan sonra Nisan 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.
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