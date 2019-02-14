Google Sevgililer Günü’ne özel doodle hazırladı – Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
Google, kullanıcılarını bugün Sevgililer Günü’ne özel doodle tasarımıyla karşıladı. Doğa üzerinden Sevgililer Günü mesajı veren doodle tasarımına tıklayan kullanıcılar bugünün anlam ve önemini ifade eden içeriklere ulaşıyor. Peki, Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı ve neden 14 Şubat’ta kutlanıyor?
Google, 2019 sevgililer gününü en sevimli doodle ile kutluyor. Hareketli Google Doodle'da bir çift yılan, örümcekler ve uğur böceği yer alıyor.
Sevgiyi açıklayan Google, özetle şu mesajı veriyor: Sevgililer Günü'nü kutlamanın birçok yolu var. Bazıları, özel birine ne kadar önem verdiklerini göstermek için kırmızı güller, şekerlemeler veya kartlar gönderiyor. Diğerleri samimi bir akşam yemeği hazırlıyorlar. Ancak, bugün tüm bunlar paranın satın alamayacağı bir şeyle ilgilidir: Aşkın evrensel, inkar edilemez gücü. Sevgililer Günü'nde doğadaki her canlının birbirine sevgiyle bağlı olabileceği mesajını veren Google, geçen yıl, Sevgililer Günü ve 2018 Kış Olimpiyatları’nı ortak bir şekilde kutlamıştı.
SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKT?
Sevgililer Günü, dünyanın her yerinde 14 Şubat'ta kutlanır. Romantik bir aşk festivalidir ve birçok kişi eşine veya partnerine kart, mektup, çiçek veya hediye verir. Sevgililer Günü'nün ortak sembolleri kalpler, güller ve kırmızıdır. Sevgililer Günü resmi tatil değil. Devlet daireleri, mağazalar, okullar ve diğer kuruluşlar her zamanki gibi açıktır. Toplu taşıma sistemleri düzenli olarak çalışıyorlar. Pek çok insan eşleri veya partnerleriyle birlikte akşamları dışarı çıktıkça, restoranlar normalden daha kalabalık olabilir. Sevgililer Günü de düğünler için çok popüler bir tarih. Peki, Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
Sevgililer Günü, üçüncü yüzyıl boyunca görev yapan Romalı bir papaz olan Saint Valentine'i onurlandırılmaya başladı. Hikayesinin çeşitli versiyonları var, işte popüler olanlardan biri: İmparator Claudius II, genç erkeklerin aileleri olanlardan daha iyi askerlik yaptıklarına inandıkları için evlenmelerine izin vermediğini söyledi. Ancak, Saint Valentine düşünceye karşıydı ve genç çiftlerin evliliklerini gerçekleştirdi. Yönetici Claudius gerçeği öğrendiğinde, Saint Valentine ölüme mahkum edildi. Yıllar boyunca, 14 Şubat Azizlerin anısına kutlandı.
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