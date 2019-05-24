Google opera sanatçısı Semiha Berksoy'u unutmadı | Semiha Berksoy kimdir?
Dünyaca ünlü arama motoru Google, özel günler için hazırladığı doodle tasarımına yenisini ekledi ve Türk opera sanatçıcı Semiha Berksoy'un 109. yaş gününü kutladı. Google'ın ana sayfasında sanatçının grafiğini görenler Semiha Berksoy'u araştırmaya başladı. İşte, opera sanatçısı ve aynı zamanda ressam olan Semiha Berksoy'un hayatı ile ilgili bazı bilgiler.
1998'de devlet sanatçısı ödülünü alan Semiha Berksoy, Google tarafından unutulmadı. Semiha Berksoy, yaş günü nedeniyle Google'da 24 Mayıs tarihinde doodle oldu. Bununla beraber kullanıcılar da sanatçının hayatını merak edip internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Semiha Berksoy kimdir? İşte, sanatçının biyografisi ile ilgili merak edilenler....
Semiha Berksoy, 1910 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Konservatuarı'nda ve Güzel Sanatlar Akademisi Namık İsmail Atölyesi Resim ve Tiyatro Okulu'nda eğitim almıştır. Daha sonra devlet bursu ile Almanya'da Berlin Devlet Yüksek Müzik Akademisi Opera Bölümü'nde eğitim almış ve birinci olarak bitirmiştir.
Opera kariyerine 1934'te başlamış olan Semiha Berksoy Türkiye, Almanya ve Portekiz'de sahneye çıkmıştır. 1939'da Richard Strauss'un Ariadne Auf Naxos isimli operasındaki Ariadne rolü ile Avrupa'da sahne alan ilk Türk opera sanatçısı olmuştur. 1940'ta Türkiye'ye dönen Semiha Berksoy, Carl Ebert'in rejiliğinde Tosca ve Madame Butterfly operalarında oynamıştır. Ayrıca Deli Dolu ve Lüküs Hayat operetlerinde de görev almıştır.
1998'de Devlet Sanatçısı unvanı almıştır. 1999'da New York Lincoln Center'da Robert Wilson'ın The Days Before: Death, Destruction and Detroit III isimli operasında opera söylemiştir. 15 Ağustos 2004'te 94 yaşında ölmüştür, bir gün sonra İstanbul'da toprağa verilmiştir.
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