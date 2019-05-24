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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.05.2019 - 01:33, Son Güncelleme:

Google opera sanatçısı Semiha Berksoy'u unutmadı | Semiha Berksoy kimdir?

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Google opera sanatçısı Semiha Berksoy'u unutmadı | Semiha Berksoy kimdir?

Dünyaca ünlü arama motoru Google, özel günler için hazırladığı doodle tasarımına yenisini ekledi ve Türk opera sanatçıcı Semiha Berksoy'un 109. yaş gününü kutladı. Google'ın ana sayfasında sanatçının grafiğini görenler Semiha Berksoy'u araştırmaya başladı. İşte, opera sanatçısı ve aynı zamanda ressam olan Semiha Berksoy'un hayatı ile ilgili bazı bilgiler.

1998'de devlet sanatçısı ödülünü alan Semiha Berksoy, Google tarafından unutulmadı. Semiha Berksoy, yaş günü nedeniyle Google'da 24 Mayıs tarihinde doodle oldu. Bununla beraber kullanıcılar da sanatçının hayatını merak edip internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Semiha Berksoy kimdir? İşte, sanatçının biyografisi ile ilgili merak edilenler....

SEMİHA BERKSOY'UN HAYATI

Google opera sanatçısı Semiha Berksoyu unutmadı | Semiha Berksoy kimdir

Semiha Berksoy, 1910 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Konservatuarı'nda ve Güzel Sanatlar Akademisi Namık İsmail Atölyesi Resim ve Tiyatro Okulu'nda eğitim almıştır. Daha sonra devlet bursu ile Almanya'da Berlin Devlet Yüksek Müzik Akademisi Opera Bölümü'nde eğitim almış ve birinci olarak bitirmiştir.

Opera kariyerine 1934'te başlamış olan Semiha Berksoy Türkiye, Almanya ve Portekiz'de sahneye çıkmıştır. 1939'da Richard Strauss'un Ariadne Auf Naxos isimli operasındaki Ariadne rolü ile Avrupa'da sahne alan ilk Türk opera sanatçısı olmuştur. 1940'ta Türkiye'ye dönen Semiha Berksoy, Carl Ebert'in rejiliğinde Tosca ve Madame Butterfly operalarında oynamıştır. Ayrıca Deli Dolu ve Lüküs Hayat operetlerinde de görev almıştır.

1998'de Devlet Sanatçısı unvanı almıştır. 1999'da New York Lincoln Center'da Robert Wilson'ın The Days Before: Death, Destruction and Detroit III isimli operasında opera söylemiştir. 15 Ağustos 2004'te 94 yaşında ölmüştür, bir gün sonra İstanbul'da toprağa verilmiştir.

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