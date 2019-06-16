Google Babalar Günü'nü unutmadı | Babalar Günü'nün önemi nedir?
Dünyaca ünlü arama motoru Google, özel günler için hazırladığı doodla bir yenisini ekledi ve Babalar Günü'nü kutladı. Kullanıcılarına renkli tasarımı ile sürpriz yapan Google, çok sayıda kişinin ilgisini çekmeyi başardı. Babalar Günü, 19 Haziran 1910 yılında ilk defa Washington'un Spokane şehrinde kutlandı. Peki, Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte, Babalar Günü'nün önemi.
Google'ın anasayfasında Babalar Günü görselini gören kullanıcılar, Babalar Günü'nün tarihi ile ilgi araştırma yapmaya başladı. Her yıl haziran ayı içerisinde kutlanan Babalar Günü, bu sene 16 Haziran 2019 tarihine denk geldi. İşte, Babalar Günü'ne dair bazı bilgiler.
BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
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