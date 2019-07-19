Google Ay'a ilk inişi Doodle yaptı - Apollo 11 nedir?
Arama motoru Google, 19 Temmuz tarihinde kullanıcılarını şaşırtarak yeni bir doodle tasarımı hazırladı. Google'ın ana sayfası üzerinde, Apollo 11 ilk uzay aracı ile Ay'a inişin 50. yılını anımsamak için astronot ve Dünya görseli yer aldı. Peki, Apollo 11 nedir? İşte, konu hakkında bilgiler.
Apollo 11, Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay aracı doodle tasarımı oldu. İnsanlık için atılan büyük adımlardan olan bu olay, internet kullanıcıları tarafından merak edilemeye başlandı. Apollo 11 16 Temmu'da yola çıkmış, Neil Armstrong, 20 Temmuz 1969 tarihinde Ay'a ayak basan ilk insan olarak tarihe geçmişti. İşte, Ay'a ilk çıkan uzay aracı Apollo 11 ve Neil Armstrong ile ilgili bilgiler...
Apollo 11, Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşudur. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu uzay uçuşunda astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin 20 Temmuz 1969 günü saat 20:18'de (EEZ) Ay yüzeyine iniş yapan ilk insanlar oldu. İnişten altı saat sonra 21 Temmuz günü 01:56'da (EEZ) Armstrong ay yüzeyine adım atarak bu konuda da bir ilki gerçekleştirdi. Uçuşun mürettebatının üçüncü üyesi olan Michael Collins bu sırada Ay yörüngesinde Armstrong ve Aldrin'i taşıyan modülle bir araya gelmek için beklemedeydi. Görevin üç üyesi de sekiz gün uzayda kaldıktan sonra dünyaya döndü.
APOLLO 11 NASIL FIRLATILDI?
16 Temmuz günü Florida'nın Merritt Island kasabasında bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Saturn V tarafından fırlatılan Apollo 11, NASA'nın Apollo projesinin beşinci insanlı uçuşuydu. Daha önceki uçuşlardan ikisi Ay çevresinde uçmuş ve biri Dünya yörüngesinde Ay'a iniş manevralarını gerçekleştirmişti. Roket tarafından fırlatılan uzay aracı üç bölüme sahipti: üç astronot ve erzaklarının bulunduğu Komuta Modülü, yön değiştirme amacıyla yakıt ve motorların bulunduğu Hizmet Modülü ve bunların yanı sıra Ay Modülü. Uzay aracı fırlatma roketi tarafından Ay rotasına sokulduktan sonra ikisi birbirinden ayrıldı ve uzay aracı üç gün boyunca Ay yörüngesine girinceye dek yoluna devam etti. Burada Armstrong ve Aldrin Ay Modülü'ne geçti ve Ay'ın Dünya'ya bakan tarafında bulunan Sessizlik Denizi'ne iniş yaptı. Astronotlar araç dışındaki iki buçuk saat da dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 21½ saat boyunca Ay yüzeyinde kaldı.
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