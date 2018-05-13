Google Anneler Günü'nü unutmadı | Karşılıksız bir sevgi öyküsü Anneler Günü

Özel günleri yayınladığı Doodle'larla anan Google, Anneler Günü'nü de unutmadı. En önemli günlerden biri olan Anneler Günü'nü hatırlayan ve bu güne özel Doodle hazırlayan Google, bu vesile ile bu özel günü milyonlarca insana duyurdu. Her yıl Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Anneler Günü 2018 yılında 13 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. İşte merak edenler için Anneler Günü'nün tarihçesi...

Anneler günü bugün Google tarafından Doodle oldu. Bugün Google'a giren kullanıcılar anneler günü Doodle'ı ile karşılaştı. Peki en değerli varlığımız olan annelerimizin 'anneler günü' ilk olarak ne zaman kutlandı? Anneler günü kutlama geleneği nereden geliyor? İşte, Anneler Günü hakkında merak edilen detaylar...

ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLAYAN İLK KADIN; ANNA JARVİS

Anneler Günü hakkında ilk resmi kutlama adımı Amerika’da 1872 yılında Julia Ward Howe tarafından barışa adanan bir gün olarak tasarlanarak Boston’da yürüyüşle kutlanmış olsa da bu kutlamalar yerel kutlamalar olmaktan öteye geçememiştir. Ancak bu özel günü ölümsüz kılan ve kimi ülkelerde tarihleri farklı olsa da Amerika’da ve daha sonra tüm dünyada Anneler Günü’nün kutlanmasını sağlayan kişi ise Anna Jarvis…

Asıl mesleği öğretmenlik olan 1864 doğumlu Anna Jarvis, 1902 yılında babası ölünce annesi ile beraber ABD'de, Philadelphia'da yaşamaya ve çalışmaya başladı. Üç yıl sonra 9 Mayıs 1905'de de annesini kaybetti. Sürekli annesi ile beraber yaşamasına rağmen öldükten sonra "Ona hayatta iken gerekli ilgiyi gösteremediği"ne inanıyor ve bunun ezikliğini duyuyordu.

1905 yılında annesini kaybettikten sonra uzun bir süre hüzne boğulan Jarvis, 1907 yılının Mayıs ayının ikinci pazar günü olan annesinin ölüm yıldönümünde arkadaşlarını evine çağırmış ve bu günün "Anneler Günü" olarak ülke çapında kutlanması fikrini ortaya atmıştır. Davetlilerin büyük beğenisini kazanan bu fikre, Amerika’nın önde gelen bir tekstilcisi de maddi destek sağlamıştır ve ilk Anneler Günü, Jarvis’in annesinin 20 yıl süresince haftalık dini dersler verdiği Grafton’daki bir kilisede, 10 Mayıs 1908’de kutlanmıştır.

Jarvis kilisedeki bu kutlamaya katılan her anne ve çocuğuna annesinin en çok sevdiği çiçek olan beyaz karanfillerden dağıtmış ve o günden sonra temizliği, asaleti, şefkati ve sabrı ifadeeden beyaz karanfil Amerika’da anneler gününün sembolü olarak kabul edilmiştir.

Anneler Günü’nün milli bir gün olmasını isteyen Anna Jarvis, gazete patronlarından işadamlarına, devlet adamlarından din adamlarına kadar ulaşabildiği herkese bu fikrini iletmiştir. Böylece henüz senato onaylamadan birçok eyalet ve şehirde anneler günü kutlamaları gayri resmi olarak başlamıştır. Anna Jarvis’in çabaları boşa gitmemiş ve sonunda 8 Mayıs 1914’te Senato’nun onayı ve Başkan Wilson’ın da imzasıyla Mayıs’ın ikinci pazarı “Anneler Günü” olarak resmen ilan edilmiştir ve çok kısa sürede başka ülkelere de yayılmıştır.

Önce Amerika Birleşik Devletleri’nde ardından da tüm dünyada kutlanmaya başlayan “Anneler Günü”nün ülkemizde kutlanmasıyla ilgili ilk girişim 1955 yılında Türk Kadınlar Birliği’nden gelmiştir. Bu girişimlerin sonucunda 5 Mayıs 1955 tarihinde Mayıs ayının ikinci Pazar gününün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Anneler Günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Ülkemizde ise Türk Kadınlar Birliği'nin girişimi ve önerisi üzerine 1955 yılından beri Mayıs ayının ikinci Pazar günü 'Anneler Günü' olarak kutlanmaktadır.