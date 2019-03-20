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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.03.2019 - 07:15, Son Güncelleme:

İlkbahar Gündönümü ne zaman? Dünyada gündönümü kutlamaları

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İlkbahar Gündönümü ne zaman? Dünyada gündönümü kutlamaları

Ünlü arama motoru Google, 21 Mart İlkbahar Ekinoksu'nu doodle tasarımı ile hatırlattı. ‘21 Mart İlkbahar Ekinoks'unda antik çağlardan kalma bir dizi festival gerçekleşir. Öte yandan burçlarda da bir takım değişiklik yaşanıyor. Peki, İlkbahar Gündönümü ne zaman, İlkbahar Gündönümü’nün özelliği ne?

Google, doğa olaylarını ve gündönümlerini hazırladığı doodle tasarımlarıyla hatırlatmaya devam ediyor. Kuzey Yarım Küre'de kışın bitişini, ilkbaharın başlangıcı müjdeleyen 21 Mart Ekinoksu için bir doodle hazırlandı.

Mart ekinoksu, Dünya'nın mevsim döngüsünün dört ana dönüm noktasından birini işaret ediyor. Bu yıllık değişimleri gözlemliyoruz, çünkü gezegen kendi ekseni üzerinde eğiktir, böylece yılın çoğu için bir yarım küre veya diğeri güneşe daha yakındır ve daha uzun günler yaşar. Ancak bu eğim ekinoksları yok eder, mart ve eylül aylarında kaybolur ve gezegenin her iki yarısı da gündüz ve geceleri eşit miktarda alır. Kuzey Yarımküre için, mart ekinoksları baharın başlangıcını belirtirken, Güney Yarımküre'de sonbaharın resmi başlangıcıdır.

BAHAR EKİNOKSU GELENEĞİ

Ünlü İngiliz sitesinde Stonehenge'de, tarih öncesi anıtın üzerinde şafak vakti izlemek için her yıl bahar ekinoksunda 1000 druid ve pagan bir araya geliyor . Meksika'nın El Castillo'sında, Chichen Itza'nın Maya harabeleri arasında, aynı tarihte güneşin piramit basamaklarında kayarak açılan yılan gibi görünen gölgeler yaptığını görmek için daha da toplanır. Nevruz olarak da bilinen Pers Yeni Yılı, bahar ekinoksunda milyonlarca insan tarafından görülüyor.

Görünüşe göre insanlık, günümüzde mevsimimizi takip etmek için modern takvimlere sahipken, gezegenimizin gökyüzünde o büyük, parlak yıldızla ilişkili olarak döndüğü yerde hatırlamaya değer bir yöntem olmaya devam ediyor.

DÜNYADA GÜNDÖNÜMLERİNİN KUTLANIŞI

Eski Hristiyanlık, İsa'nın öldüğüne ve daha sonra yeniden doğduğuna inandığında, Paskalya ile kutlamayı birbirine bağlar.

Maya takvimi, Chichen Itza, Meksika'daki taş basamaklı piramidin bahar ekinoksu ritüelleriyle ünlüdür.

Bir zamanlar insanın kurban edildiği piramit, bir “güneş ışığı yılanı” nın, ekinoksun günündeki basamaklardan aşağı doğru hareket ettiği bir şekilde yapılır.

İspanya'da, ilkbaharın başlangıcında geçen zaman geleneksel olarak ekim mevsimi olduğundan ekim mevsimi olmuştur ve gün ışığı saatleri uzar, böylece ekinler büyür.

Günler, atalara ibadet zamanı olarak görüldüğünden, Japonya hem bayramları hem ulusal bayramlarla kutluyor.

İlkbaharda Hint geleneği getirme geleneği, aynı zamanda festivaller festivali olarak da bilinen Holi festivalidir.

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