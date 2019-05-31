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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
31.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gönülleri fethedin talimatı

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Gönülleri fethedin talimatı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri kapsamında 49 ilin başkanını Genel Merkezde topladı. Bahçeli parti yöneticilerine “gönülleri fethedin” talimatı verdi.

Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın özetle şunları kaydetti:

“MHP, İstanbul’da sürdürülen kampanya faaliyetlerini desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla yurt çapındaki il başkanlıklarını ve parti teşkilatlarını hemşehri kuruluşları üzerinden teyakkuza geçirmiştir.

İSTİKRAR İÇİNDE SÜRDÜRÜLMELİ

MHP olarak İstanbul’da millî bütünlüğümüze zarar verecek ön yargıların ortadan kaldırılması, sandığa gidilerek gönüllerin fethedilmesi için seferber olunması yönündeki kararlılık tekrarlanmıştır. İstanbul seçimi bağlamında etnik kimlikler ve aidiyetler üzerinden; yalan, desise ve entrika yoluyla siyaset yapılmaması, yapanlara fırsat verilmemesi için son güne kadar sahada olunacağı ifade edilmiştir.

İstanbul’un millî bekamızın temini kadar yerel hizmetlere de ihtiyacı bulunduğu gerçeğinden hareketle, bu büyük metropol kentte şimdiye kadar yapılan büyük yatırımların, altyapı çalışmalarının istikrar içinde sürdürülmesi gerekliliğinin altı çizilmiştir. Terör örgütlerinin, parti militanlarının cirit attığı, devrisabık yaratılarak binlerce çalışanın ekmeğiyle oynandığı bir zulüm merkezi hâline getirilmesine müsaade edilmeyeceğini düşünüyoruz.”

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