Gönülleri fethedin talimatı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri kapsamında 49 ilin başkanını Genel Merkezde topladı. Bahçeli parti yöneticilerine “gönülleri fethedin” talimatı verdi.
Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın özetle şunları kaydetti:
“MHP, İstanbul’da sürdürülen kampanya faaliyetlerini desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla yurt çapındaki il başkanlıklarını ve parti teşkilatlarını hemşehri kuruluşları üzerinden teyakkuza geçirmiştir.
İSTİKRAR İÇİNDE SÜRDÜRÜLMELİ
MHP olarak İstanbul’da millî bütünlüğümüze zarar verecek ön yargıların ortadan kaldırılması, sandığa gidilerek gönüllerin fethedilmesi için seferber olunması yönündeki kararlılık tekrarlanmıştır. İstanbul seçimi bağlamında etnik kimlikler ve aidiyetler üzerinden; yalan, desise ve entrika yoluyla siyaset yapılmaması, yapanlara fırsat verilmemesi için son güne kadar sahada olunacağı ifade edilmiştir.
İstanbul’un millî bekamızın temini kadar yerel hizmetlere de ihtiyacı bulunduğu gerçeğinden hareketle, bu büyük metropol kentte şimdiye kadar yapılan büyük yatırımların, altyapı çalışmalarının istikrar içinde sürdürülmesi gerekliliğinin altı çizilmiştir. Terör örgütlerinin, parti militanlarının cirit attığı, devrisabık yaratılarak binlerce çalışanın ekmeğiyle oynandığı bir zulüm merkezi hâline getirilmesine müsaade edilmeyeceğini düşünüyoruz.”
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