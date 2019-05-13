‘Gönül kırgınlığı varsa önce onu tamir edeceğiz’
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün İstanbul İl Başkanlığı’nda İstanbul milletvekilleri ve teşkilatla bir araya geldi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, şunları söyledi:
“Şehirde altyapı çalışmalarına yönelik her şeyi yaptık. Bundan sonra odak noktamız vatandaşın gönlüne girmek. Vatandaşın bir gönül kırgınlığı varsa önce onu tamir edeceğiz ve gönlünü kazanacağız. Asıl olarak bizim projelerimizi, neler yaptığımızı ve neler yapmak istediğimizi, İstanbul’u Türkiye’nin lokomotifi yaparak nasıl ileriye taşıyacağımızı vatandaşa iyi anlatın. Seçim çalışması boyunca seçmenlerin gönüllerine girilecek, temas ve iletişim kurulacak, şikâyet ve itirazları dinlenecek. Sahura kadar çalışın, vatandaşın kafasında soru işareti bırakmayın. Elbette gönüllere girmek esas hedef ama ulaşılmadık seçmen kalmasın. Seçmen ne istiyor? İtirazları nedir? Şikâyetleri nedir? Oy vermediyse neden vermedi? Tüm bu fotoğrafı çok iyi çekin.
OYLARIMIZ ÇALINDI
YSK’nın İstanbul kararı çok iyi anlatılmalı. Bu karar hukukun kararıdır. Hakkımız yendi, oylarımız çalındı. YSK da bu noktada bir irade gösterdi ve haklılığımızı teyit ettiğini vatandaşa iyi anlatın.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle