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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ
13.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Gönül kırgınlığı varsa önce onu tamir edeceğiz’

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
‘Gönül kırgınlığı varsa önce onu tamir edeceğiz’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün İstanbul İl Başkanlığı’nda İstanbul milletvekilleri ve teşkilatla bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, şunları söyledi:

“Şehirde altyapı çalışmalarına yönelik her şeyi yaptık. Bundan sonra odak noktamız vatandaşın gönlüne girmek. Vatandaşın bir gönül kırgınlığı varsa önce onu tamir edeceğiz ve gönlünü kazanacağız. Asıl olarak bizim projelerimizi, neler yaptığımızı ve neler yapmak istediğimizi, İstanbul’u Türkiye’nin lokomotifi yaparak nasıl ileriye taşıyacağımızı vatandaşa iyi anlatın. Seçim çalışması boyunca seçmenlerin gönüllerine girilecek, temas ve iletişim kurulacak, şikâyet ve itirazları dinlenecek. Sahura kadar çalışın, vatandaşın kafasında soru işareti bırakmayın. Elbette gönüllere girmek esas hedef ama ulaşılmadık seçmen kalmasın. Seçmen ne istiyor? İtirazları nedir? Şikâyetleri nedir? Oy vermediyse neden vermedi? Tüm bu fotoğrafı çok iyi çekin.

OYLARIMIZ ÇALINDI

YSK’nın İstanbul kararı çok iyi anlatılmalı. Bu karar hukukun kararıdır. Hakkımız yendi, oylarımız çalındı. YSK da bu noktada bir irade gösterdi ve haklılığımızı teyit ettiğini vatandaşa iyi anlatın.”

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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