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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (İHA)
06.06.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Gölün içinde dehşet anları! 5 buçuk saat sürdü…

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Gölün içinde dehşet anları! 5 buçuk saat sürdü…

Adana’da yaklaşık 1,5 ay önce eczacı nişanlısıyla ayrıldıktan sonra psikolojisinin bozulduğu öne sürülen makine mühendisi genç kız, Seyhan Baraj Gölü'ne girip boğazına cam parçası dayayarak intihar girişiminde bulundu. Polis ve annesinin çabasıyla genç kız tam 5,5 saat gölde kaldıktan sonra ikna edilebildi.

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  • Nişanlısından ayrılan mühendis gölde intihar girişiminde bulundu
  • Nişanlısından ayrılan mühendis gölde intihar girişiminde bulundu
  • Nişanlısından ayrılan mühendis gölde intihar girişiminde bulundu
  • Nişanlısından ayrılan mühendis gölde intihar girişiminde bulundu
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Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Makine Mühendisi E.A. 4 ay önce eczacı M.K. ile nişanlandı. Ancak 1,5 ay önce eczacı genç anlaşamadığını öne sürerek genç kızdan ayrıldı. Bu ayrılığı kaldıramayan genç kızın psikolojisi bozuldu. Genç kız bu nedenle Seyhan Baraj Gölü'ne girip boğazına cam parçası dayayarak nişanlısının göle gelmesini istedi. Bunun üzerine çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Can-Kur ekipleri sevk edildi.

Olay yerine genç kızın annesi S.A. da geldi. Ancak genç kızı kimse ikna edemedi. Bunun üzerine gölden de su altı polisi botla geldi. Ancak genç kız botu görünce cam parçasını boğazına dayayıp kendisini öldürmekle tehdit ederek botun uzaklaşmasını istedi. Bu nedenle bot genç kızdan uzaklaştı. Anne ise çaresizce kızını göl kenarında beklemeye başladı. Müzakereci polis ve anne ne yaptıysa genç kızı ikna edemedi. Genç kız eski nişanlısının gelmesini o gelmeden çıkmayacağını söyledi. Polis ve genç kızın annesi eski nişanlıyı aradı ancak bir türlü ulaşılamadı.

Eski nişanlının Kahramanmaraş’ta olduğu ve gelmeyeceği öğrenilince genç kız ikna edilmeye çalışıldı. Genç kız uzun ikna çabasının ardından 5,5 saat sonra ikna edilerek gölden çıkarılıp ambulansla hastaneye götürüldü.

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