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    Erzurum'da çok acı olay! İki yakın arkadaş feci şekilde can verdi...

    Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)
    15.06.2018 - 15:33 | Son Güncelleme:

    Erzurum'un Pasinler ilçesinde gittikleri piknikte, gölete giren iki arkadaş Uğur Subaşı (18) ve arkadaşı Arif Erkmen boğularak can verdi.

    Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Porsuk köyünde meydana geldi. Köydeki bir grup genç, piknik yapmak amacıyla Porsuk Göleti kıyısına gitti. Burada bir süre oturup, yanlarında getirdikleri çayı yudumlayarak sohbet eden gençlerden Arif Erkmen ile Uğur Subaşı, göletin karşısına geçmek için suya girdi. Ancak iki genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarına vatandaşlar da yardım etti. Olayı haber alıp gelen gençlerin yakınları, sinir krizileri geçirdi. Arama çalışmaları uzadıkça gözyaşları sel oldu.

    Ekipler, bir süre sonra Uğur Subaşı'nın cesedini bularak kıyıya çıkardı. Arif Erkmen'i ise yapılan ilk aramalarda bulunamadı.

    Subaşı ve Erkmen'in yatılı olarak kaldıkları Erzincan'daki bir liseden mezun olup köylerine geldikleri ve üniversite sınavlarına hazırlandıkları belirtildi.

    DİĞER GENCİN DE CESEDİNE ULAŞILDI

    Yapılan aramaların ardından dakikalar sonra Arif Erkmen'in cesedine de ulaşıldı. AFAD Müdürlüğü'ne bağlı balık adamlar, Erkmen'in cansız bedenini sudan çıkardı. Birer saat arayla bulunan Uğur Subaşı ve Ali Erkmen'in cenazeleri, Pasinler Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

    Göletin dibinin, rüzgarın ve kışın yağan yağmurun dağlardan taşıdığı toprak nedeniyle çamurla kaplı olduğu ifade edildi.

    Erzurumda çok acı olay İki yakın arkadaş feci şekilde can verdi...

    Etiketler: gölet , boğulma , son dakika , haberler
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