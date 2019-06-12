Golden State Toronto Raptors NBA finali ne zaman?
Golden State Toronto Raptors maçı ile NBA'de heyecan devam ediyor. Şu ana kadar karşılıklı galibiyetler alan Golden State ve Toronto Raptors, NBA'in 2018/2019 şampiyonu olabilmek için parkede olacak. Peki, Golden State Toronto Raptors basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Golden State Toronto Raptors basket maçı ile NBA'de şampiyonun adı belirginleşiyor. Seride 3-2 önde olan Toronto Raptors, bu maçı alması halinde seriyi 4-2'ye getirerek şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Golden State Toronto Raptors basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
GOLDEN STATE TORONTO RAPTORS NBA FİNALİ NE ZAMAN?
Golden State Warriors, 13 Haziran Perşembe gününü 14 Haziran Cuma gününe bağlayan gece TSİ 04.00'da Toronto Raptors'ı konuk edecek. Karşılaşma S Sport'ta canlı yayınlanacak.
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