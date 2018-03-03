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    Gölde yakalandı... Boyu 2 metre 10 santim...

    Hürriyet Haber
    03.03.2018 - 10:38 | Son Güncelleme:

    İznik Gölü’nden 2 metre 10 santim boyunda dev yayın balığı çıktı

    Bursalı balıkçılar, 110 kiloluk dev balığı gazetecilere gösterdi. Yayın balığı kilosu 30 liradan bir restorana satıldı.
    İznikli balıkçıların ağına dev yayın balığı takıldı. Bugün “Vira Bismillah” diyerek İznik Gölü’ne açılan balıkçılar, 110 kiloluk dev yayın balığı sürprizi ile karşılaştı.
    Balık yasağının kalkması ile birlikte göle ağ atan balıkçılar, akşam saatlerinde bir sürpriz ile karşılaştı. Ağları kayığa çeken balıkçılar, dev yayın balığı ile karşılaştı. Sezonun başından beri ilk kez bu kadar büyük bir balığın yakalandığı öğrenildi. 110 kilo ağırlığında ve 2 metre 10 santim boyundaki dev balığın restorana kilosu 30 TL'den 3 bin 300 TL'ye satıldığı öğrenildi.

    Gölde yakalandı... Boyu 2 metre 10 santim...

     

     

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    Etiketler: son dakika , haber , haberler , balık , iznik gölü , yayın balığı , büyük balık , türkiye balıkları
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