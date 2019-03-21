Golan Tepeleri nerede?
ABD Başkanı Trump, 'İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi.' değerlendirmesinde bulundu. Bu gelişmenin ardından, 'Golan Tepeleri nerede?' ve 'Golan Tepeleri'nin önemi ne?' gibi soruların yanıtı merak konusu oldu. İşte, Golan Tepeleri hakkında merak edilenler...
Suriye'nin güneybatısında İsrail'in ise kuzeydoğusunda yer alan tepelik bölge, zengin su kaynakları ile biliniyor. Bölge, 1967'de Suriye, Ürdün ve Mısır'dan oluşan Arap İttifakı ile İsrail arasında yaşanan "Altı Gün Savaşı" sonucunda İsrail tarafından işgal edilmişti. Golan Tepeleri, 1981'de Tel Aviv yönetimi tarafından tek yanlı olarak ilhak edildi.
GOLAN TEPELERİ NEDEN ÖNEMLİ?
Golan Tepeleri'ni İsrail için önemli kılan etkenlerin başında su kaynakları ve güvenlik geliyor. Golan Tepeleri, güvenlik açısından gözardı edilemeyecek kadar jeostratejik bir konumda ve zengin su yataklarına sahip. İsrail toplam su ihtiyacının üçte birini Şeria Nehri ve Golan Tepeleri'ndeki su kaynaklarından temin ediyor.
Uluslararası hukuka göre, Suriye toprağı olan ancak fiilen İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'nin bu iki ülke dışında Lübnan ve Ürdün'le de sınırı bulunuyor.
Yahudilere ait kutsal metinlerde birçok kez Golan bölgesine atıfta bulunulması da bölgeyi çoğu dindar Yahudi'nin gözünde kutsallaştırıyor.
Bu tür nedenlerle İsrail iç siyasetinde de önemli bir yer tutan Golan Tepeleri, İsrail tarafından "ülkelerinin vazgeçilmez bir parçası" olarak görülüyor.
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