Göl manzarasında 1 TL'ye çay

KÜÇÜKÇEKMECE Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 2014’ten bu yana görev yaptığı ilçe için yeniden aday gösterildi. İstanbul’un en kalabalık nüfuslu ilçelerinden olan Küçükçekmece, sağlık, eğitim, spor, kentsel dönüşüm, kültür-sanat ve ulaşım alanındaki proje ve yatırımlarla dikkat çekiyor. Belediye Başkanı Temel Karadeniz ile yapılanları ve yeni dönem hedeflerini konuştuk.

Küçükçekmece’de göl manzarasında çay içmek 1 lira mı?

Evet. Sosyal tesislerimizde tüm vatandaşlarımız yararlanabilsin diye çay fiyatı 1 TL. Sadece çay değil, diğer yiyecek ve içecek fiyatları da piyasanın çok altında. Tüm vatandaşlarımızın sosyal tesislerimizden faydalanmasını istiyoruz. Soğuksu, Selçuklu, Halkalı sosyal tesislerimizde vatandaşlarımıza kaliteli ve uygun fiyatlı bir hizmet veriyoruz. Bu göl manzarası, sosyal tesisler hepimizin. Küçükçekmeceliler bunun keyfini yaşasın diye fiyatları makul tuttuk.

SOĞUKSU, SELÇUKLU VE HALKALI TESİSLERİ

Soğuksu Sosyal Tesisleri, 80 kişi kapalı, 84 kişilik dış mekan kapasiteli tesis, uygun fiyatlarla misafirlerini ağırlıyor. Tesislerde, açık otopark, çocuk oyun alanı ve amfitiyatro da yer alıyor.

Selçuklu Sosyal Tesisinde ise 1000 kişilik amfitiyatro ve sahne binası var. 900 m2’lik yapay bir dere ve göleti olan tesis toplam 210 kişilik. Çocuk oyun grupları, seyir alanları, 5 kameriyelik piknik alanı ve 30 araçlık otoparkı var.

100 kişilik kapasiteli Halkalı Sosyal Tesisi ise 17 dönümlük park alanı içinde çocuk oyun alanları, piknik alanları, süs havuzları, 24 araçlık otoparkı ile Küçükçekmecelilere hizmet veriyor.

Yeni dönemde ön plana çıkardığınız projeleriniz nelerdir?

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ GÜVEN İLE BAŞLAR

Küçükçekmecelilerle gönül köprüleri kurarak, büyük bir aile olduk. ‘Gönül belediyeciliği güven ile başlar’ diyerek, hemşerilerimizle kurduğumuz iletişimde ‘Söz verdiyse yapar’ kanaatine sahip olmak en büyük zenginliğimiz oldu. Elimden geldiğince Küçükçekmeceli vatandaşların düğünlerine ve cenazelerine gitmeye, onların yanında olmaya çalışıyorum. Öte yandan engelli vatandaşlarımızın engellerini kaldırmak, onların daha özgür ve rahat koşullarda yaşaması için çalışıyoruz. Küçükçekmece Engelliler Merkezimizi kurduk. Merkezimizde engelli vatandaşlarımızın sosyalleşmesini, aileleriyle keyifli vakit geçirmesini sağlıyoruz.

İstanbul’da en fazla kapalı otopark ve pazar yeri yapan ilçe sizsiniz.

Yıllardır pazar esnafının olumsuz hava koşullarında çektiği zorluklara son vermek ve halkın daha rahat alışveriş yapabilmesini sağlamak amacıyla kapalı pazar yeri projelerini önemsiyoruz. Fevziçakmak ile Sultanmurat Meydanı, Halkalı, Tevfikbey, Cennet Meydanı Kapalı Otopark ve pazar yerleri yaptık. İnönü ve İkitelli Kapalı Otopark ve Pazar yerimizi ise yakında hizmete açılacak.

Halkalı Pazarı, yapımı tamamlanan kapalı pazar yerlerinden.

YAPIMI SÜREN KOMPLEKSLER: TEVFİKBEY PAZAR KOMPLEKSİ VE YERALTI OTOPARKI

Kapalı inşaat alanı 9.800 metrekare, 500 tezgahlı pazar yeri, meydan, 150 araç kapasiteli katlı otoparkı, çatıda bulunacak olan 100 KWa’lık elektrik panelleri ile kendi elektriğini kendi üretiyor.

CENNET MEYDANI, PAZAR KOMPLEKSİ VE YERALTI OTOPARKI

11 bin 600 metrekarelik bir alan, meydan, 450 tezgahlı kapalı pazar yeri, sosyal tesis, 4 katlı 400 araç kapasiteli kapalı otopark.

İKİTELLİ PAZAR KOMPLEKSİ, YERALTI OTOPARKI ve SAHASI

14 bin 800 metrekare kapalı alan, 2 katlı, bin 487 tezgah kapasiteli kapalı pazar yeri, halı saha, spor tesisi odaları, 120 araç kapasiteli yeraltı otoparkı, kafeterya ve çocuk oyun alanları mevcut.

Küçükçekmece İstanbul’un ulaşım üssü oluyor

Sayın Binali Yıldırım’ın İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylığını nasıl yorumluyorsunuz?

Binali Yıldırım İstanbul için büyük bir şans. Binali Yıldırım yapacağı projelerle İstanbul’un trafik sorunu çözülecek. Küçükçekmece İstanbul’un yeni ulaşım üssü oluyor. Artık her metro Küçükçekmece’den geçecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin projeleri ilçemiz için çok önemli. Halkalı-

Üçüncü havaalanı ve Halkalı-Çatalca metro hatları ilçemizi ulaşım üssü haline getirecek. Rahatlıkla Kabataş’a kadar gidebileceğiz. Beşiktaş’tan gelen metro projesi, Küçükçekmece’ye uğrayacak. Marmaray’ın uzantısı da yakında Küçükçekmece’yle buluşacak. Sadece İstanbul içinde değil sadece birkaç saatte Türkiye’nin önemli şehirlerine ulaşabileceğiz. Bu projelerin gerçekleşmesiyle Küçükçekmece’deki ulaşım sorunu önemli ölçüde iyileşmiş olacak. Küçükçekmece değerine değer katacak.

İLÇEDEKİ METRO PROJELERİ

İstanbul’da her metro Küçükçekmece’den geçecek. İşte projeler:

9.4 km uzunluğundaki Bağcılar (Kirazlı) Küçükçekmece (Halkalı) metro hattı, tamamlandığında iki ilçe arasındaki ulaşım 14 dakika gibi kısa bir sürede yapılacak. 14 km uzunluğundaki Mahmutbey-Halkalı-Bahçeşehir metro hattı tamamlandığında iki ilçe arasındaki ulaşım 21 dakikada yapılacak. 13 km uzunluğundaki Ataköy - İkitelli metro hattında toplamda 12 istasyon olacak. Yatırım tamamlandığında Ataköy ve İkitelli arasındaki ulaşım 19,5 dakikada sağlanacak. 21 km uzunluğundaki Zeytinburnu- Halkalı Gümrüğü-Marmaray hattında toplamda 9 istasyon olacak. Tamamlandığında Ataköy ve İkitelli arasındaki ulaşım 19,5 dakikada gerçekleştirilecek.

HUZUREVİ VE YAŞLILAR SOSYAL TESİSİ

Bodrum ile zemin katla birlikte 3 kattan oluşan tesiste, yatak odalarından kafeteryaya, danışmadan hobi odası ve kütüphaneye kadar yaşlılar için her şey düşünülmüş. Tesiste; iki ve üç yataklı odalar, kafeterya, fizik tedavi odası, revir muhasebe-arşiv odaları restoran, dinlenme bölümü, hobi-kütüphane odası, sığınak, su deposu, elektrik odası, bay ve bayan mescit, bayan kuaför, bay-bayan personel odası, morg ile çamaşırhane bulunuyor.

MİLLET KÜTÜPHANESİ

Eğitim yatırımlarında dikkat çeken bir diğer proje millet kütüphanesi. Oranın özelliği nedir?

Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hayata geçen millet kütüphanelerinden biri de Halkalı’da. Çamlık’ta bulunan kütüphanemiz, tamamen ahşaptan oluşuyor. Ve tek bir çivi dahi kullanılmadı. Birbirine geçmeli, tahtalar ile inşa edildi. 50 bin kitapla çok yakında hizmetinizde olacak.

İSTASYON MAHALLESİ MİLLET BAHÇESİ

Yürüyemeyen, çamlığa giremeyen vatandaşlar yenileme çalışmalarından sonra piknik ve mesire alanı olarak kullanmaya başladı. Halkalı Çamlık Parkının bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında parka, yeni bisiklet yolları, yürüyüş yolları inşa ettik. Barbekü alanları oluşturarak piknik masaları sayılarını da artırdık. İstasyon Mahallesi’nde 100 dönümlük alan üzerine kurulan Millet Bahçesi’nde ise ekin tarlaları, meyve bahçeleri, oyun bahçeleri, ibadethane, macera parkı, bitki gösterim alanları, uçurtma çayırı, millet kıraathanesi, etkinlik meydanı, panayır alanı yer alıyor.

GENÇLERE KALİTELİ VAKİT MEKÂNLARI

Gençliğe yaptığınız yatırımlar nelerdir?

Gençler bizim geleceğimiz, umudumuz. 2 bin kişilik kapasiteli gençlik merkezimiz ile Küçükçekmeceli gençlerin kaliteli vakit geçirebileceği, kendi yararlarına sosyalleşebilecekleri bir mekan oluşturduk. İsteyen gençler spor aktivitelerine de katılabilecek. Öğretmenlerimizi de unutmadık. İlçemizdeki 8 bin 500 öğretmene öğretmen evi yaptık.

GENÇLİK MERKEZİ VE YURT

Proje aşamasında olan yatırım 2 bin kişilik yurt özelliği taşıyor. Yüzme havuzları, kapalı spor salonları, derslikler, konferans salonları, tiyatro ve sergi salonları, aktivite alanları, kütüphane ve sağlık birimi de bulunacak.

MACERA PARKLARI

İlçemizdeki iki büyük parkımızda iki macera parkı var. Soğuksu ile Selçuklu Macera Parkı. Parklar kaya tırmanışı, skate park, açık spor alanları, güvenlik ekipmanlı ağaçlar arası macera parkurları, zipline teleferik hattı, 15 metreden serbest düşüş platformu, 13 metrelik tırmanma duvarı, basketbol sahası ve ahşap oyun grupları ile donatıldı.

TRAFİK EĞİTİM PARKI

Atakent’teki park adeta küçük bir şehir olarak tasarlandı. Parkımız Türkiye engelli çocuklar için trafik eğitimi verilen ilk park olarak ilçemizi gururlandırıyor.

ENGELLİLER MERKEZİ

Engelli bireylerin eğitim, konaklama ve rekreasyon aktivitelerine yönelik ihtiyaçları karşılayacak merkez aynı zamanda belirli dönemlerde gençlik kampı olarak da kullanılacak. Denize, lagüne ve yeşil alanlara sahip alan üzerinde; hobi bahçeleri, terapi havuzu, spor alanları, bungalovlar, tırmanma duvarı, dev salıncak, atletizm/okçuluk, basketbol sahası, bisiklet parkuru, internet kafe, restoran yer almaktadır.

Başkan Temel Karadeniz hedeflerini Eren Aka’ya anlattı.

Vatandaşların derdini ne sıklıkla dinliyorsunuz?

Vatandaşla bire bir iletişimi çok önemsiyorum. Hürriyet Caddesi’nde bulunan mobil aracımız ile sürekli vatandaşa hesap veriyoruz. Görev süremiz boyunca adil olmaktan, şeffaflıktan ve tüm Küçükçekmeceli kardeşlerimizin haklarını korumaktan hiçbir zaman vazgeçmedik.