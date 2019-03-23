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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA-DHA
23.03.2019 - 23:45, Son Güncelleme:

Göl kenarına fotoğraf için indiler... Sonrası korkunç!

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Göl kenarına fotoğraf için indiler... Sonrası korkunç!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çobanlık yapan yaşlı adamın cesedi kayalıklar arasında bulundu.

İslahiye içesinde tek başına yaşayan ve çobanlık yapan Bekir Taşkın'ın cesedi ilçedeki Fevzipaşa Mahallesinde yapımı devam 3 Etap TOKİ konutları inşaat alanındaki kayaların döküldüğü alanda bulundu. Taşkın'ın cenazesi, inşaatta çalışan işçilerin göl kenarında fotoğraf çekilmek için indikleri kayalar arasında bulundu. Gelen koku üzerine kayalıklar arasındaki cesedi gören işçiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, inşaatın bulunduğu yerden yaklaşık 60 metre aşağıya inerken kayalıklar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Göl kenarına fotoğraf için indiler... Sonrası korkunç

Günler öncesinde öldüğü belirlenen cesette inceleme yapan ekipleri, şahsa ait olduğu tahmin edilen kimlik buldu. İlk belirlemelere göre şahsın üzerine düşen kayaların altında kaldığı tahmin ediliyor.

İncelemenin ardından ceset ekipler tarafından güçlükle kayalıklardan çıkartılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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