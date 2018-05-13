Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Gökyüzünden düştü... Vatandaşlar büyük panik yaşadı

    Gökyüzünden düştü... Vatandaşlar büyük panik yaşadı

    DHA
    13.05.2018 - 22:39 | Son Güncelleme:

    Denizli'de Meteoroloji Müdürlüğü’ne ait hava tahmin balonu Pamukkale İlçesi kırsal Gökpınar Mahallesinde düştü. Gökten bir cismin düştüğünü görenler ne olduğunu anlayamadı.

    Bugün Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesinde Meteoroloji Müdürlüğü’ne ait bir hava tahmin balonu bilinmeyen bir nedenle düştü.

    Gökten bir cismin düştüğünü görenler polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler düşen cismin meteorolojiye ait hava tahmin balonu olduğunu görünce durumu ilgililere bildirdi.

    Gökyüzünden düştü... Vatandaşlar büyük panik yaşadı

    Olay yerine gelen görevliler, balondaki hava tahmin ölçüm aletlerini aldılar. Çevre sakinleri gökyüzünden düşen cisim nedeni ile kısa süreli panik yaşarken, cismin hava ölçüm balonu olduğunu öğrendiklerinde ise rahat bir nefes aldılar.

    Etiketler: balon , denizli , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri