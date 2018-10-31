Gökyüzünde ‘SİPER’ savunma

SAVUNMADA HIZLA İLERLİYORUZ

“Türkiye savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinin her alanında söz sahibi olma yolunda hızla ilerliyor. Ortaya koyduğumuz hedeflerimizden birisi de uydu kameralarının, büyük çaplı aynaların ülkemizde üretilmesiydi. Açılışını yaptığımız OPMER bu amaçla kurulmuştur. Halen yürütülen İMECE uydu projesinde kullanılan kameranın tasarım, entegrasyon ve testleri TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır. Ancak bu kamerada kullanılan ayna, mercek, prizma ve filtre gibi hassas, optik bileşenler yurtdışından tedarik ediliyordu. Kritik teknoloji olarak kabul edilen bu parçaların hem maliyeti yüksekti hem de ihraç kısıtlamasına tabiydi. OPMER projesi sayesinde hassas teknolojiye sahip optik bileşenleri milli kabiliyetlerimiz ile geliştirme imkânına kavuştuk. Ülkemiz savunma uygulamalarına uygun KW üzeri lazer yapan ülkeler arasına girdi. İlk denemelerde başarı sağlayan sistem hava araçlarında ve gemilerde kullanılabilir hale gelecek. Teknolojik derinliklere ulaşan ürünlerden elektromanyetik fırlatma sistemi kısa adıyla SAPAN’ı bugün hayata geçiriyoruz.

SAPAN’LA HİPERSONİK HIZ

Bu bir taarruz sistemidir, maliyetleri oldukça yüksek, kimyasal yakıtlarla ulaşılması riskli olan sesin 6 katı ve üstü yani hipersonik hızlara SAPAN ile birlikte erişebileceğiz. Bu tür mühimmatlar, kritik hedeflerin imhasında kritik öneme sahip. SAPAN’a benzer sistemlerin tasarımı ve güvenli çalışması için tüm dünyada çalışmalar devam ediyor. Biz bu kritik teknolojiyi ülkemizde üretmeyi başardık. Proje kapsamında 1 kilogramlık mühimmatı saniyede 2 bin metreden başlayan hızlarla fırlatmayı hedefliyoruz. Savunma sanayinde geliştirdiğimiz yerli teknolojiler son dönemdeki terör operasyonlarımızda son derece önemli vazifeler icra etmişlerdir. TÜBİTAK SAGE tarafından genel maksat bombalarına güdüm yeteneği kazandırmak üzere tasarlanan Hassas Güdüm Kiti 82 (HGK-82), Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girmiştir.

Standart bombaları akıllı bomba haline getiren F-4 ve F- 16 platformlarına sertifikasyonu tamamlanan bu kitle Hava Kuvvetlerimizin operasyon kabiliyeti daha da ileriye taşınmıştır. Alt sistemleri ve parçaları yurtiçinde üretilmektedir. Yine TÜBİTAK tarafından geliştirilen Kanatlı Güdüm Kiti, nüfuz edici bomba ve orta menzilli mühimmatlarını da TSK envanterine kazandırdık.

TARİHİ ÖNEMDEKİ PROJE

Şimdi buradan çok önemli bir müjdeyi milletimle paylaşmak istiyorum. Uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin ülkemizin güvenliği için önemi ortadadır. Türkiye’yi zamanla bu alanda farklı bir lige çıkaracak bir projenin ilk adımını bugün atıyoruz. Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Füze Savunma Sistemi’nin oluşturulmasına yönelik çalışmalar Savunma Sanayi Başkanlığımızın öncülüğünde TÜBİTAK SAGE, ASELSAN ve ROKETSAN tarafından başlatıldı. İlk teslimatların 2021 yılı sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bugün ayrıca tarihi önemdeki bu projemizin de ismini ilan ediyoruz. SİPER adıyla başlattığımız Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Füze Savunma Sistemi’nin hayırlı olmasını diliyorum. Bir savunma sistemi olduğu için adını SİPER koyduk. İlgili tüm kurumlarımızdan projenin zamanında teslimatı konusunda en üst seviyede gayret beklediğimi belirtmek istiyorum.

BİZİ MAL SAHİBİ YAPTILAR

Her alanda kendi kendine yeten ülke konumuna ulaşmaktan başka çıkar yolumuz yoktur. İşte bunun için milli teknoloji hamlesi diyoruz. Bizi kapılarında çok beklettiler. Ama sağ olsunlar bizi şu anda mal sahibi yaptılar. Onlar sayesinde İHA da SİHA da ürettik. Şimdi daha ileri gidiyoruz. Onu 2019 ortasına doğru üreteceğiz. İsmini açıklamayayım şimdi.

KURUMLARA YERLİ ÜRÜN TAKİBİ

Tüm bu yapılanlarda özellikle bilim insanlarımızın, savunma sanayii sektörünün isimsiz kahramanlarının imzası var. Bu yüzden ülkemize hizmet etmeleri için onlara uygun iklimi oluşturmalıyız. Ülkemiz açısından stratejik değer taşıyan projelere katkı sağlamak için bilim insanlarımızın yurda dönüşünü teşvik ediyoruz. Bazı kurumlarımızın bu tür faaliyetlere yeteri kadar destek vermediğine dair haberler alıyor olmaktan üzgünüz. Bir projede kendi özel sektör kuruluşlarımızın çalışmaları varsa, mutlaka onlar tercih edilmelidir. Milli güvenliğimiz bakımından kritik ve acil konularda ısrarla yabancı menşeili ürün talep eden kurumlarımızı, bürokratlarımızı yakından takip edeceğimin de bilinmesini istiyorum.”

CANLI BAĞLANTIYLA TEST EDİLDİLER

TÖRENDE Konya Karapınar, SAGE Yerleşkesi ve Kırıkkale’ye canlı bağlantılar da yapıldı. Erdoğan, ilk olarak Karapınar’da SAGE Harp Başlığı Raylı Sistem Test Altyapısı açılışı yaparak, testin başlangıç talimatını verdi. Bu sistemle bir metrelik sığınak duvarı test sırasında delindi. İkinci bağlantıyla SAGE yerleşkesinde, tankları çeşitli saldırılardan koruyan PULAT Tahrip Sistemi etkinlik testi gerçekleştirildi. Başarılı geçen test sırasında Erdoğan, “Adeta burada vurmuş gibi olduk” dedi. Son olarak Erdoğan Kırıkkale’ye bağlantıyla lazer silah testini başlattı. Bu testte de 1,5 kilometre mesafede 3 milim kalınlığındaki çelik tüp vuruldu.