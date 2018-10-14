Göksu Nehri'ne atlayan Feride'yi arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor
MERSÄ°N'in Silifke ilÃ§esinde GÃ¶ksu Nehri'ne atladÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Feride Y.'yi (25) arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.
DÃ¼n akÅŸam saatlerinde AtatÃ¼rk KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ne gelen genÃ§ bir kÄ±z, kendisini GÃ¶ksu Nehri'ne bÄ±raktÄ±.
Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine gelen sualtÄ± polisi, sahil gÃ¼venlik dalgÄ±Ã§larÄ± ve AFAD ekipleri, Feride Y. olduÄŸu belirlenen genÃ§ kÄ±z iÃ§inÂarama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmalar devam ediyor.
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