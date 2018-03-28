Gökçek döneminde bu isim verilmişti! 'Caddenin adı değişsin söyleyemiyoruz...'

ANKARA Çayyolu'nda bulunan ve Bangladeş’in ilk başbakanının adını taşıyan “Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı”, isminin uzunluğu ve zor telafuz edilmesi nedeniyle Ankaralılar ve sosyal medya kullanıcıları arasında espri konusu oluyor. İkamet adresleri bulvar üzerinde görünen vatandaşların büyük bir bölümü de söylemekte zorlandıkları ismin değişmesini istiyor. Vatandaşlardan gelen şikayetler ve imza kampanyasını Büyükşehir Belediyesi’ne yazılı bir dilekçeyle ileten Çayyolu bölgesi'ne bağlı Ümit Mahallesi'nin muhtarı Ayşe Çalışkan, caddenin isminin Türkiye için önem taşıyan bir liderle değiştirilmesini talep ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya çağrıda bulunan Çalışkan, “Bu bulvarın ismini ‘Atatürk’ veya ‘Mustafa Kemal’ olarak değiştirelim” önerisinde bulunuyor. Muhtar Çalışkan, vatandaşların şikayetlerini su sözlerle anlatıyor:

TRAJİKOMİK DURUMLAR YAŞANIYOR

“4 yıllık muhtarlık sürecimde en fazla şikayeti bu bulvarın isminin değişmesi konusunda aldım. Belediye, nüfus müdürlüğünde kayıt yaptıracak kişi oturduğu yeri telafuz edemiyor. Evinde misafir ağırlayacak, adres tarif edemiyor. Acil ambulans, itfaiye, polis çağıracak derdini anlatamıyor. İnsanlar artık bu trajikomik durumdan rahatsız olmaya başladı.

KENDİ DEĞERLERİMİZİ KORUYALIM

“Kendi değerlerimizi cadde ve sokaklarda yaşatmak varken, söyleyemediğimiz bir ismi kullanıyoruz. Millileşmenin ön plana çıktığı günlerde bizler, Çayyolu sakinleri olarak bu bulvarın ismini ‘Atatürk’ veya ‘Mustafa Kemal’ şeklinde değiştirilmesini istiyoruz. Dilekçemizi yazdık, imza kampanyası başlattık, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Tuna’dan çözüm bekliyoruz.”

‘CUMHURİYET DEVRİMLERİNİN BEKÇİSİYİZ’ TABELASI ASILMIŞTI

ANKARA Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek döneminde caddenin ismi, “Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman” olarak belirlenmişti. O dönemde isme tepki gösteren bazı çevre sakinleri de, “Cumhuriyet Devrimlerinin Bekçisiyiz Bulvarı” adlı yeni bir tabela yaptırıp caddeye asmıştı.

BANGLADEŞ’İN İLK BAŞBAKANI’NIN İSMİNİ TAŞIYOR

DÜNYA tarihinde Banga Bandhu Şeyh Mucibur, Bangladeş’in ilk Başbakanı ve Devlet Başkanı olarak tanınıyor. 1972’de ülkesinin Başbakanı, 1975’te devlet başkanlığı görevini üstlenen Mucibur Rahman’ın, 15 Ağustos 1975’teki askerî darbeyle yönetiminin devrildiği ve ailesiyle birlikte öldürüldüğü biliniyor.

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