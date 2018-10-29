Gökçek çıkışı: MHP’ye şeref kazandırır

ÖNERİMİZ BULUNMAMAKTA

“(İstanbul’a gitmeme nedeniniz nedir?) Diğer siyasi partilerin fikir ve davranışlarıyla bizi karıştırmayınız. O bakımdan onlara niçin gitmediğini sorabilirsiniz ama bize farklı bir soru şekli yöneltirseniz memnun edersiniz. Osmaniye Vakfı’nın açılışını yapıyoruz. (Gökçek’in adaylığı kesinleşti mi?) Melih Gökçek Bey ile yakın bir tarihte bir görüşmemiz olmadı. Kendilerine Ankara’da MHP’nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adaylığı konusunda herhangi bir önerimiz de bulunmamaktadır. Ancak Ankaralılar, 20 yılı aşkın bir süredir, belediye başkanı olarak hizmetler sunmuş olan bu şahsiyeti tekrar belediye başkanı olarak görme arzusunu zannederim AKP dahil olmak üzere her partiye ulaştırmış olabilirler. Bize de böyle bir yaklaşım vardır.

TANKLARI ENGELLEDİ

‘Melih Bey, değerli bir şahsiyettir. Onu belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. MHP’de de belediye başkanı olursa canı gönülden destekleriz’ şeklinde yaklaşımlar vardır. Biz bunların hepsini dinliyoruz, değerlendiriyoruz. Günü, saati geldiğinde kamuoyuyla paylaşırız. Yalnız bir konunun altını çizmek lazımdır. 15 Temmuz gecesini herkes çok iyi hatırlamalıdır. Birçok kişi evlerinde dahi olmadıkları saatlerde Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Sayın Melih Gökçek Bey yürüyen tankların Ankara’ya yayılmasını önlemek amacıyla belediyenin tüm araçlarını seferber etmiş, tankların geçişini engellemiş, halkı aydınlatma konusunda da Kızılay’da bir haftayı aşkın bir süre mitingler yapmıştır. Böyle bir kişi belediye başkanı olma görevinin ötesinde Türkiye’nin bir darbeyle, bir kalkışmayla karşı karşıya kalmaması için olağanüstü gayret göstermiştir. Demokrasiden yana tavrını ortaya koymuştur. ‘MHP’den gönül rızasıyla ben belediye başkanı olmak istiyorum’ diyor ise o da ayrı bir konudur ve MHP’ye şeref kazandırır.

(Meclis’te emeklilikte yaşa takılanlar teklifinde yaşananlar) Diğer muhalefet partileriyle aynı konum içerisinde bulunmamaya dikkat ediyoruz. CHP, HDP ve İP (İYİ Parti) ile bir arada görünmek istemiyoruz. Onlar birlikte hareket etmektedirler. Tekrar parlamenter sisteme dönüşü gerçekleştirmek için de siyasi faaliyet göstermektedirler. Onların bu duruşunu MHP olarak benimsemiyoruz. Emeklilik konusuyla ilgili, beyannamemizde olan bir durumdur. Arkadaşlarımızın da bir ön hazırlıkları olmuştur. Ancak bu konuda bugün yaşanan ekonomik şartlar altında öncelik kazanarak 700 milyara ulaşan bir meblağı karşılayabilecek bir durum içerisinde ısrarcı olmamak, şartları beklemek daha hayırlı olur. Bir önerge verilmiştir. Önergeye arkadaşlarımız oy kullanmışlardır. Ama Meclis araştırması açılması konusunda önergenin ikinci aşamasında MHP görüşlerini saklı tutmak suretiyle Meclis araştırmasına gerek görmemiştir ve çekimser oy kullanmıştır.

İTTİFAK DEVAM EDİYOR

(Kayyum atanan illere çekinceniz arttı mı?) Oradaki samimi düşüncelerimiz çok iltifat görmemiştir. MHP, seçimlere girme kararı almıştır. ‘Cumhur ittifakı’ Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kökleşmesi sağlanıncaya kadar düşüncelerimiz devam etmektedir. Cumhur ittifakı devam ediyor. Yerel ittifakta yokuz diyoruz.”

BENİ ONORE ETTİ

MELİH Gökçek, MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla teşekkür etti. Gökçek, “Sayın Bahçeli, Türkiye’nin başı sıkıştığı her anda, ülkenin düze çıkışında anahtar rolü oynamış bir vatanseverdir. Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir. Sözleri bana şeref vermiştir. Teşekkür ediyorum” dedi.