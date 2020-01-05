MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
GeriGündem Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 05.01.2020 - 12:36,Son Güncelleme:/

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Ege'nin kuzeyi ile Marmara'nın bir bölümünde etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bölgedeki kuvvetli fırtına Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinde aksamalara yol açıyor.

Geyikli'den Bozcaada'ya yarın ve salı günü, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise yarın yapılacak karşılıklı tüm seferler iptal edildi.

Bugün ise Kabatepe ile Gökçeada arasında 15.00 ve 20.00, Gökçeada ile Kabatepe arasında 13.00 ve 18.00 saatlerindeki seferlerin iptal edildiği daha önce duyurulmuştu.

Seferler, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale dönecek.

Diğer hatlarda ise deniz ulaşımı planlandığı gibi sürdürülüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle