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DHA
Haber Giriş: 01.01.2020 - 21:34,Son Güncelleme:/

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, Kuzey Ege Denizi’nde beklenen fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

 

Kuzey Ege Denizi’nde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatlarında yarın yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi. Buna göre; Gökçeaada’dan saat 07.00, 13.00 ve 18.00, Kabatepe’den ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00 seferleri yapılmayacak. Günün tek seferi ise, Gökçeada’dan saat 09.00, Kabatepe’den saat 16.00’da olacak.

Bozcaada’dan saat 07.15, Geyikli’den saat 08.00 seferleri de iptal edilirken, bu hatta gün içindeki diğer seferlerin yapılıp yapılmayacağı daha sonra belli olacak.

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