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Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
13.12.2019 - 19:47, Son Güncelleme:

Gökçeada seferlerine fırtına engeli

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Gökçeada seferlerine fırtına engeli
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ÇANAKKALE’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi’nde olumsuz hava şartlarıÿnedeniyle Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığının yapıldığı Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Fırtına nedeniyle yarın Gökçeada-Kabatepe hattında saat 13.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise saat 15.00 seferleri iptal edildi.

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