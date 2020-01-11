Gökçe isminin anlamı nedir? Gökçe ne demek?

Gökçe ismi, anne babaların en çok tercih ettiği kız isimlerinden birisi. Söylenmesinin kolay olması ve anlamı, popüler bir isim olmasında etkisi olan faktörlerdir. Pembe ve mavi rengi temsil eden bir isim olmasından dolayı, nadir de olsa erkeklerde de Gökçe ismine rastlamak mümkündür.

Türkçe kökenli bir isim olan Gökçe'nin, birkaç anlamı vardır. Bebeğine Gökçe ismini koyacak birinin yaptığı araştırmada ismin anlamı olarak karşısına ilk sırada güzel, göze hoş görünen, kibar anlamları çıkmaktadır. Ayrıca, okunuşundan da anlaşılacağı üzere gökyüzüne ait anlamına da gelmektedir. Gösterişli, havalı görünen anlamları ise, Gökçe isminin sözlük anlamları arasındadır.

Gökçe İsminin Anlamı Nedir?

Ülkemizde çok kullanılan bir isim olmasından dolayı Gökçe ismi, anlamı en çok araştırılan isimlerden birisidir. İsmin özellikleri arasında seksi, güçlü ve fantastik olma gibi nitelikler bulunmaktadır. Gökçe ismini taşıyan kişinin sosyal hayatı oldukça aktiftir. Her konuda araştırma yapmayı severler. Maddi açıdan gözleri karadır, büyük yatırımlar yapacak kadar cesaretlidirler.

Baskın karakterli olmalarından dolayı, her türlü sorunun üstesinden kolaylıkla gelebilirler. Olayların sonucunu önceden kestirebilme gibi bir özellikleri de vardır. Halk arasında merak konusu olan Gökçe ismi Kuran'da geçiyor mu sorusunun cevabı ise, Gökçe ismi Kuran'da geçmiyor. Ancak, anlamlarından dolayı bebek sahibi olacakların öncelikli tercihi olan isimlerdendir. Nitekim Gökçe ismi, hem kulağa hoş gelen hem de anlamının özelliklerini fazlasıyla taşıyan isimlerden birisi olduğundan rağbet görmektedir.