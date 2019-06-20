Gökbey'in motor modeli Paris’te
Türkiye'nin hava araçlarına yönelik yerli motor ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalarını yürüten TUSAŞ Motor Sanayii (TEI), 4 Ocak’ta çekirdek motorunun ilk testi yapılan TS 1400’ün bire bir ölçülerdeki ilk modelini, Paris Airshow’da sergiledi. Motorun yerli genel maksat helikopteri GÖKBEY’e güç vereceğini belirten TEI yetkilileri, motorun seri üretime 2021’in başında geçeceğini söyledi.
TEI, aynı zamanda insansız hava aracı ANKA’da 15 bin feet irtifaya kadar testleri başarıyla tamamlanan PD 170 turbodizel motorunu da sergiledi. TEI yetkilileri, “ANKA ile dört test uçuşu yapıldı. Bir sonraki aşamada 25 bin ve 30 bin feet’e çıkacağız” dedi.
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