GÃ¶kbey ilk tam donanÄ±mlÄ± uÃ§uÅŸunu baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±

'Gökbey' ilk tam donanÄ±mlÄ± uçuÅŸunu baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±
Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, T 625 GÃ¶kbey helikopterinin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ilk uÃ§uÅŸunun baÅŸarÄ±yla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Savunma Sanayii BaÅŸkanÄ± Ä°smail Demir, "TUSAÅž tarafÄ±ndan yerli ve milli olarak geliÅŸtirilen GÃ¶kbey helikopterimiz, Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n verdiÄŸi uÃ§uÅŸ izni ile birlikte ilk sertifikasyon uÃ§uÅŸunu gerÃ§ekleÅŸtirdi.45 dakika sÃ¼ren uÃ§uÅŸla projede Ã¶nemli bir aÅŸama daha geÃ§ildi.EmeÄŸi geÃ§en herkesi tebrik ediyorum." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.
TAI tarafÄ±ndan tasarlanan ve Ã¼retilen T 625 GÃ¶kbey helikopterinin yapÄ±lan test ve denetimler sonucunda Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n (SHGM) verdiÄŸi izin Ã§erÃ§evesinde ilk tam donanÄ±mlÄ± uÃ§uÅŸunu baÅŸarÄ± ile gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi duyuruldu.
Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:
"TAI tarafÄ±ndan tasarlanan ve Ã¼retilen T 625 GÃ¶kbey helikopteri yapÄ±lan test ve denetimler sonucunda SHGM'nin verdiÄŸi izin Ã§erÃ§evesinde ilk uÃ§uÅŸunu baÅŸarÄ± ile yaptÄ±. TÃ¼m emeÄŸi geÃ§enleri kutluyoruz."
En zorlu iklim ve coÄŸrafyalarda dahi etkin bir ÅŸekilde faaliyet gÃ¶sterebilecek olan T625 GÃ¶kbeyâ€™in aviyonik sistemleri, gÃ¶vde, rotor sistemi, iniÅŸ takÄ±mÄ± gibi sistemlerinin tamamÄ± TUSAÅžâ€™Ä±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.
Helikopter, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma, kÄ±yÄ± Ã¶tesi taÅŸÄ±ma gibi birÃ§ok gÃ¶revde kullanÄ±labilecek. Ã–zgÃ¼n Helikopter ProgramÄ±, 15 Haziran 2010 tarihinde toplanan Savunma Sanayii Ä°cra Komitesi (SSÄ°K) kararÄ± ile baÅŸlatÄ±ldÄ±. Program bÃ¼tÃ§esi ve takvimi 3 Ocak 2013 tarihli SSÄ°K ile kararlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken ve 26 EylÃ¼l 2013 tarihinde SSM ile TUSAÅž arasÄ±nda sÃ¶zleÅŸme imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.Â
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TEKNÄ°K Ã–ZELLÄ°KLERÄ°
Uzunluk:15.87 metre
Ana rotor Ã§apÄ±:13.20 metre
MÃ¼rettebat:2
Yolcu:12
Standart yakÄ±t tankÄ±:1020 kg
Harici yakÄ±t tankÄ±:280 kg
Bagaj hacmi:1.1 m3
Azami seyir sÃ¼rati:306 km/saatte
Menzil:740+km/948+km(harici yakÄ±t tankÄ± kullanÄ±lmasÄ± durumunda)
Havada kalÄ±ÅŸ:3.8+saat
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