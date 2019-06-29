GÃ¶kbey ilk tam donanÄ±mlÄ± uÃ§uÅŸunu baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gökhan Artan / Ä°stanbul (DHA)
29.06.2019 - 15:07, Son GÃ¼ncelleme:

'Gökbey' ilk tam donanÄ±mlÄ± uçuÅŸunu baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±

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'Gökbey' ilk tam donanÄ±mlÄ± uçuÅŸunu baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±

Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, T 625 GÃ¶kbey helikopterinin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ilk uÃ§uÅŸunun baÅŸarÄ±yla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Savunma Sanayii BaÅŸkanÄ± Ä°smail Demir, "TUSAÅž tarafÄ±ndan yerli ve milli olarak geliÅŸtirilen GÃ¶kbey helikopterimiz, Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n verdiÄŸi uÃ§uÅŸ izni ile birlikte ilk sertifikasyon uÃ§uÅŸunu gerÃ§ekleÅŸtirdi.45 dakika sÃ¼ren uÃ§uÅŸla projede Ã¶nemli bir aÅŸama daha geÃ§ildi.EmeÄŸi geÃ§en herkesi tebrik ediyorum." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

TAI tarafÄ±ndan tasarlanan ve Ã¼retilen T 625 GÃ¶kbey helikopterinin yapÄ±lan test ve denetimler sonucunda Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n (SHGM) verdiÄŸi izin Ã§erÃ§evesinde ilk tam donanÄ±mlÄ± uÃ§uÅŸunu baÅŸarÄ± ile gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi duyuruldu.

Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:
"TAI tarafÄ±ndan tasarlanan ve Ã¼retilen T 625 GÃ¶kbey helikopteri yapÄ±lan test ve denetimler sonucunda SHGM'nin verdiÄŸi izin Ã§erÃ§evesinde ilk uÃ§uÅŸunu baÅŸarÄ± ile yaptÄ±. TÃ¼m emeÄŸi geÃ§enleri kutluyoruz."

GÃ¶kbey ilk tam donanÄ±mlÄ± uÃ§uÅŸunu baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±
En zorlu iklim ve coÄŸrafyalarda dahi etkin bir ÅŸekilde faaliyet gÃ¶sterebilecek olan T625 GÃ¶kbeyâ€™in aviyonik sistemleri, gÃ¶vde, rotor sistemi, iniÅŸ takÄ±mÄ± gibi sistemlerinin tamamÄ± TUSAÅžâ€™Ä±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.

Helikopter, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma, kÄ±yÄ± Ã¶tesi taÅŸÄ±ma gibi birÃ§ok gÃ¶revde kullanÄ±labilecek. Ã–zgÃ¼n Helikopter ProgramÄ±, 15 Haziran 2010 tarihinde toplanan Savunma Sanayii Ä°cra Komitesi (SSÄ°K) kararÄ± ile baÅŸlatÄ±ldÄ±. Program bÃ¼tÃ§esi ve takvimi 3 Ocak 2013 tarihli SSÄ°K ile kararlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken ve 26 EylÃ¼l 2013 tarihinde SSM ile TUSAÅž arasÄ±nda sÃ¶zleÅŸme imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

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GÃ¶kbey ilk tam donanÄ±mlÄ± uÃ§uÅŸunu baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±

TEKNÄ°K Ã–ZELLÄ°KLERÄ°

Uzunluk:15.87 metre
Ana rotor Ã§apÄ±:13.20 metre
MÃ¼rettebat:2
Yolcu:12
Standart yakÄ±t tankÄ±:1020 kg
Harici yakÄ±t tankÄ±:280 kg
Bagaj hacmi:1.1 m3
Azami seyir sÃ¼rati:306 km/saatte
Menzil:740+km/948+km(harici yakÄ±t tankÄ± kullanÄ±lmasÄ± durumunda)
Havada kalÄ±ÅŸ:3.8+saat

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