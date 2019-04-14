Göçük altından yaralı kurtarıldı, hastanede hayatını kaybetti
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı ancak hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Arifiye Atış Poligonu'nda, sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi.
Heyelanda İsrafil Şen, toprak altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine iş makineleri, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İş makinelerinin yardımıyla çalışma başlatan ekipler, Şen'i toprak altından çıkardı.
Şen, daha sonra sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İsrafil Şen, müdahaleye karşın kurtarılamadı.
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