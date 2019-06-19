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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN- Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), (DHA)
19.06.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Göçmen kaçakçılığı çetesi lideri ve sevgilisi, Bodrum'a getirildi

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Göçmen kaçakçılığı çetesi lideri ve sevgilisi, Bodrum'a getirildi

BODRUM açıklarında, 3’ü çocuk 12 kaçağın yaşamını yitirdiği tekne faciasıyla ilgili yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden Suriye uyruklu çete lideri C.S., İzmir'de kaldığı evde yakalandığı sevgilisi H.H. ile birlikte Bodrum'a sevk edildi. Ayrıca, gözaltına alınanların arasında, Bodrum'da faaliyet gösteren araç kiralama firmasının sahibinin de olduğu öğrenildi.

Önceki gün saat 06.51'de, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, Turgutreis Mahallesi açıklarındaki Çatal Ada'nın güneyinde, içinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin olduğu fiber teknenin battığı ihbarı geldi. Bölgeye sevk edilen 2 sahil güvenlik botu, tam 8 dakika sonra gittiği 4 mil uzaklıktaki bölgede, 23'ü Filistin, 4'ü Suriyeli, 2'si Yemen ve 2'si Somali uyruklu 31 kişiyi kurtardı. Bota çıkarılan kaçaklara, ilk müdahaleleri yapıldı. Sahil güvenlik ekipleri, kaçaklarla yaptıkları görüşmede, kayıp 12 kişinin olduğu bilgisine ulaştı. Ayrıca, teknede bulunan hiçbir kaçağa can simidi verilmediği, olaya ilk müdahale eden 2 sahil güvenlik botundaki görevlilerin suda çırpınan göçmenlere can simidi attıkları ve ardından da sırayla bota çıkardıkları belirtildi.

Daha sonra bölgeye 1 dalış timi ve 1 sahil güvenlik helikopterinin yanı sıra, 1 bot daha sevk edildi. Suyun yaklaşık 35 metre derinliğinde çalışmalarını sürdüren dalış timleri, 8'i yetişkin erkek, 1'i kadın ve 3'ü çocuk 12 kaçağın cansız bedenine ulaştı. Kaçakların cenazesi, Bodrum Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelerin morglarına kaldırıldı.

Kaçakların yola çıktığı 7 metrelik fiber teknede 43 kişinin olduğunu ve aşırı yük nedeniyle su aldığını belirleyen sahil güvenlik ekipleri, kaçakların organizatörlerle kişi başı 5 bin euro karşılığı anlaştığını tespit etti.

ÇETE LİDERİ BODRUM’A GÖNDERİLDİ

Olayın ardından, yasa dışı geçişi organize edenlerden olduğu şüphesiyle M.A., Turgutreis Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen ve sorgusu yapılan şüphelinin ifadeleri doğrultusunda, soruşturma genişletildi.

Daha sonra yapılan baskınlarda, Bodrum’da araç kiralama işleriyle uğraşan C.U.’nun yanı sıra Suriye uyruklu B.A. gözaltına alındı. Ayrıca, soruşturma kapsamında İzmir’de de baskın düzenlendi.

Yasa dışı geçişi organize eden çetenin lideri C.S. de İzmir’de sevgilisi H.H. ile kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Çift, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’na sevk edildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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