Göcek nerede?

Göcek, Ege ilçesi Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı bir mahalledir. Göcek, Fethiye İlçesi'nin batısında ve Dalaman İlçesi ile sınırında bulunmaktadır. Batısı Akdeniz, kuzey batısı Dalaman İlçesi, kuzeyi Gökçeovacık Mahallesi ve doğusunda İnlice Mahallesi bulunmaktadır.

GÖCEK HAKKINDA



Adını yöre halkının göç zamanını hadi göçek şeklinde haberleşmesi sonucu zamanla alındığı rivayet edilir. T.C. Dahiliye Vekâleti, son taksimatı mülkiyede köylerimizin adları Ankara 1928 dizelgesinde KÖYCEK İSKELESİ olarak geçmektedir. Komşu köy Gökçeovacık, KÖYCEK OVASI olarak geçmektedir.

Mahallemiz, Muğla - Fethiye yolu üzerindedir. 2006 yılına kadar Dalaman dan sonra bölgeye ulaşmak için oldukça dar ve virajlı bir karayolunu geçmek gerekmekteydi. 2006 Haziran ayında hizmete giren 980 metre uzunluğundaki Dalaman tüneli ile ulaşım son derece kolaylaşmıştır. Ayrıca bu tünel Türkiye'de yap-işlet-devret modeli ile yapılan ilk tünel olup geçiş ücretlidir.Zamanın Muğla milletvekili Hasan özyer in ısrarla üzerinde durması ve bizzat gayretleri neticesi göcek tüneli kısa zamanda bitirilerek adeta göceğe hayat vermiştir.Fethiye,dalaman, göcek bundan çok şey kazanmıştır.Yöreye son 50 yılda yapılan en büyük yatırım göcek tünelidir.



Yerleşik nüfusu 6.590 'dır. Yaz aylarında bu sayı 9,000 inin üzerine çıktığı düşünülmektedir. Mavi Yolculuk çıkış ve bitiş noktası olarak yoğun yat trafiğine sahiptir. Özellikle uluslararası sulardan gelen uzun yol gezginleri için kapalı körfezi ile sakin ve güvenli bir limandır. Temiz Akdeniz suları , yemyeşil çam ormanları ve plajları ile saklı bir cennet kabul edilen Koyları ve adaları ile deniz yolcuları için vazgeçilmez bir rota haline getirmiştir. Tatil amacı ile karayolu ile gelen yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek kapasitede kaliteli konaklama birimleri, günübirlik tekne turu hizmeti veren eğlenceli sahili ve yakın mesafelerdeki birçok plaj ve koyu ile tatilciler için değişik bir alternatiftir.



GYC tarafından her yıl 19 Mayıs ve 10 Kasım haftasında düzenlenen iki ayrı Regatta (yelken yarışı) yapılmaktadır. Yerli ve yabancı çok sayıda katılımcının yer aldığı yarışlar beldeye renk ve popülarite katmaktadır.



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan) kutlamalarıda şenlik havasına dönüşerek yıllar içerisinde kalıcı bir düzenleme haline gelmiştir. Her yıl 23 Nisan kutlamalarındaki etkinliklere katılmak ve izlemek amacı ile çevre beldelerden ziyaretçiler gelmekte.

Karayolu ile gelen ziyaretçilerin geceleyebileceği her standarda uygun Oteller, Apart Oteller, Pansiyonlar vardır. Bunun yanı sıra, sahil boyunca ve çarşı içinde çok sayıda restoran, cafe ve bar bulunmaktadır.



Bölgemizin bir başka şanslı tarafı ise yine özel arabayla veya otobüs ve dolmuşla Sarıgerme, Ölüdeniz, Dalyan gibi ören yerlerine 30 dakika ile 45 dakika arasında ulaşabilmesidir.