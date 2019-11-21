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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.11.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Göç İdaresi personel alımı sonuçları açıklandı! İşte, tam liste

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Göç İdaresi personel alımı sonuçları açıklandı! İşte, tam liste

Göç İdaresi personel alımı sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Sözlü sınava girecek olan adayların kimler olduğu ve sözlü sınav süreci hakkında açıklama yapan Göç İdaresi, 40 büro personeli, 8 sosyal çalışmacı alımı için sözlü sınav tarihlerini açıkladı. Peki, Göç İdaresi personel alımı sonuçları nereden görüntülenir ve süreç nasıl işler? İşte, o detaylar

Göç İdaresi personel alımı sonuçları, 20 Kasım Çarşamba günü açıklandı. Sözlü sınav tarihlerini duyuran idare, sınav konuları hakkında açıklama yaptı. Sözlü sınav için adayların Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 06370 Yenimahalle/ANKARA adresinde hazır bulunmaları gerektiğini duyuran Göç İdaresi, sözlü sınav konularını duyurdu.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI

Sosyal Çalışmacı pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Genel Yetenek, Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konulardan oluşur.

Büro Personeli için Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konulardan oluşur.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar,
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

NOT : Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar bu ilanın (Ç) maddesinde belirtilen sınav başvuru belgelerini en geç 21/11/2019 - 29/11/2019 tarihleri arasında Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne (Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No:4 Yenimahalle/ANKARA) elden veya posta yoluyla son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi veya ulaştırılması şarttır.

1) Başvuru sırasında aday tarafından elektronik ortamda doldurulan İş Talep Formunun imzalanmış ve fotoğraf yapıştırılmış bilgisayar çıktısı,

2) Diplomanın veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı, noter ya da mezun olunan üniversiteden onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı. Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adayların ise Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.),

3) Son altı ay içinde çekilmiş 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

4) T.C. kimlik numarası beyanı.

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