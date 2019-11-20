Göç İdaresi personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Sözlü mülakat nasıl olacak?
Göç İdaresi personel alımı başvurusu için müracaatlar 15 Kasım tarihinde tamamlanmıştı. İçişleri Bakanlığı, başvuru aşamasının tamamlanmasının ardından sonuçların 20 Kasım tarihinde açıklanacağını buna göre sözlü mülakatlara katılacak isimlerin duyurulacağını ifade etmişti. Peki, Göç İdaresi personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ve adaylar sözlü mülakatlarda nelerle karşılaşacak? İşte, o detaylar
Her il için ayrı ayrı açıklanacak olan Göç İdaresi personel alımı sonuçları, 20 Kasım Çarşamba günü Göç İdaresi resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulacak. Peki, Göç İdaresi personel alımı için sözlü mülakat süreci nasıl işleyecek? İşte, 20 Kasım Çarşamba günü açıklanacak olan Göç İdaresi personel alımı başvuru süreci hakkında bazı bilgiler
GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bugün öğle saatlerine doğru açıklanması beklenen Göç İdaresi personel alımı başvuru sonuçları için bilgilendirme yapıldığı an detaylar sitemizde yer alacak.
Müracaatlar tamamlandıktan sonra adaylar, tercihleri ve 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, pozisyonlar esas alınarak her il için ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar aday, Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanacak.
Aynı pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanacak. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecek.
SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?
Giriş (Sözlü) sınavı 09/12/2019 - 18/12/2019 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak. Adayların sınav günü, saati ve sınav salonu Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet sitesinden ilan edilecektir.
SÖZLÜ SINAV KONULARI NELER?
Sosyal Çalışmacı pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Genel Yetenek, Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konulardan oluşur.
Diğer adaylar için Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konulardan oluşur.
4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak
kazanan adaylar, Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların Giriş (Sözlü) Sınav puanı tespit edilir. Giriş (Sözlü) Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
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