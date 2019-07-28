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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
28.07.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden ‘deport’ açıklaması

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Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden ‘deport’ açıklaması

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Ülkesine geri gönderilmesi halinde can güvenliği olmayan, işkence ve insanlık dışı muameleye maruz kalabilecek hiçbir yabancının iade edilmesi söz konusu olmamış ve olmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden, ülkesine geri gönderilmesi halinde can güvenliği olmayan, işkence ve insanlık dışı muameleye maruz kalabilecek hiçbir yabancının iade edilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.     

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bir gazetede yayınlanan "Ölüme deport" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.     

Haberde ismi geçen Uygur Türkü'nün, uzun dönem (süresiz) ikamet izni başvurusu şartlarını taşımadığı için reddedildiği ve kendisine tüm reddedilen ikamet başvuruları için kullanılan matbu tebligatın yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:     

"Adı geçen şahıs sınır dışı edilmediği gibi hakkında sınır dışı kararı da bulunmamaktadır. Sınır dışı edilecek yabancıların muhafaza edildiği geri gönderme merkezlerine de alınmamış olup özgür olarak ülkemizde hayatını devam ettirmektedir. Şartlarını taşımadığı için uzun dönem ikamet izni başvurusu reddedilmiş olsa da kendisine uygun olan diğer ikamet izinlerine başvuru yapabileceği formda yazdığı gibi kendisine de izah edilmiştir. Ülkesine geri gönderilmesi halinde can güvenliği olmayan, işkence ve insanlık dışı muameleye maruz kalabilecek hiçbir yabancının iade edilmesi söz konusu olmamış ve olmayacaktır."     

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