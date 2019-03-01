Göbeklitepe’de Erdoğan’lı açılış
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve insanlık tarihinin ilk tapınaklarının bulunduğu Göbeklitepe’de yapılan ziyaretçi merkezinin 8 Mart’taki resmi açılışına katılacak.
Erdoğan, seçim kampanyası kapsamında 8 Mart’ta Şanlıurfa’da miting yapacak, ardından insanlık tarihinin en önemli miraslarından Göbeklitepe Arkeolojik Alanı’nı ziyaret edecek. Göbeklitepe’de inşa edilen ziyaretçi merkezinin resmi açılışını da yapacak olan Cumhurbaşkanı, konuşmasında Türkiye’nin 2019 yılı turizm hedefleri ve projelerine yönelik mesajlarını verecek. Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe, Türkiye’nin Dünya Miras Listesi’ndeki 18’inci varlığı konumunda bulunuyor. Şanlıurfa’da yer alan Göbeklitepe, 12 bin yıllık geçmişiyle ‘tarihin sıfır noktası’ olarak nitelendiriliyor.
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