Göbeklitepe sevinci: 18'e yükseldi!

Dünya Miras Komitesi'nin 42. oturumunun açılış töreni, Pazar günü Bahreyn Ulusal Tiyatrosu'nda Bahreyn Prensi Salman bin Hamad el-Halife’nin katılımıyla gerçekleşti. 4 Temmuz'a kadar devam edecek olan toplantıda, Şanlıurfa’da bulunan ve geçmişi yaklaşık 12 bin yıl öncesine dayanan Göbeklitepe’nin UNESCO Kalıcı Dünya Mirası Listesi'ne girmesine karar verildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe arkeolojik alanının, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'ne girmesiyle Türkiye'nin söz konusu listeye kayıtlı alanlarının sayısının 18'e yükseldiğini duyurdu.







Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin "Göbeklitepe arkeolojik alanı"nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne adaylık başvurusunun, halen Bahreyn'in başkenti Manama'da devam eden Dünya Miras Komitesi 42. toplantısında kabul edildiği ve UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, Şanlıurfa'da bulunan ve 2011'den bu yana Türkiye'nin UNESCO'daki Geçici Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe arkeolojik alanının, Yukarı Mezopotamya bölgesindeki dünyanın bilinen en eski megalitik yapı grubu olduğu ve tarihinin günümüzden 11 bin yıl öncesine kadar uzandığı vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Bakanlığımızın yoğun çabaları sonucunda, söz konusu başvurunun kabulüyle ülkemizin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne tescilli alanlarının sayısı 18'e yükselmiştir." ifadesi yer aldı.

18 KÜLTÜR VARLIĞI BULUNUYOR





Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilen kültür varlıkları arasında İstanbul’un tarihi alanları, Göreme Milli Parkı ve Kapadokya, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Hitit başkenti, Nemrut Dağı, Xanthos-Letoon, Hieropolis-Pamukkale, Safranbolu, Troya arkeolojik siti, Selimiye Camii ve Külliyesi, Çatalhöyük Neolitik Kenti, Bursa ve Cumalıkızık Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu, Bergama çok katmanlı kültürel peyzajı, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, Efes, Ani arkeolojik alanı, Afrodisyas arkeolojik alanı yer alıyordu. Göbeklitepe'nin de listeye alınmasıyla birlikte bu sayı 18'e yükseldi.