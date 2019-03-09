‘Göbeklitepe çok önemli referans’
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri'nin resmi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Göbeklitepe bize insanların inançlarının peşinden giderek yerleşik hayata geçtiklerinin de ipuçlarını veriyor'' dedi.
Erdoğan şunları söyledi:
“Burada tanıtım töreni vesilesiyle bulunduğumuz Göbeklitepe insanlık tarihinin yeniden yazılmasını gerektirecek derece önemli bir yer. Göbeklitepe Anadolu'daki medeniyet köklerinin derinliğini göstermesi bakımından şimdiden çok önemli bir referans haline geldi. Göbeklitepe ile insanlık ailesinin adeta anavatanı konumundaki Anadolu sahip olduğu sayısız tarihi değere bir yenisini daha ekliyor. Bu süreçte ülkemizin önde gelen kuruluşlarından Doğuş Grubu'nun projeye verdiği destek çok ama çok önemlidir. Türkiye'nin diğer firmalarından da benzer projelere destek vermelerini sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz. Hedefimiz bu yıl 50 milyon turisti geride bırakmak, 2023’te 70 milyon turist hedefine ulaşmaktır.”
ŞAHENK: BÜYÜK GURUR
Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Göbeklitepe açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Doğuş Grubu olarak bu emsalsiz şehrin tarihinin akışını değiştiren parçasının ortaya çıkarılmasına ve dünyada hak ettiği değeri görmesine katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.
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