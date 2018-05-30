Go-kart'ta ölümden dönen genç kız korkunç kazayı anlattı: Frene basınca...

Sarıyer’de, 7 Nisan 2018 günü go-kart pistine giden liseli Havvanur Yalçın’ın araca kasksız ve şalıyla binmesine müsaade edilmiş, şal tekerlere dolanan genç kız ölümle burun buruna gelmişti.

Akşam gazetesinden Neslihan Keskin'in haberine göre, tedaviye alınan Yalçın, olaydan 20 gün sonra verebildiği ifadede kimsenin kendisini uyarmadığını söyleyerek, “Güvenlik için kask verilmedi. Go-kart’a bindiğimde boynumdaki şalı çıkartmam gerektiği söylenmedi. Uyarılsaydım bu kurala uyardım” dedi.

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Kaza sonrası işletmeci Sinan Satır’ın “3 defa uyardık ama şalı çıkartmadı” yönündeki sözlerini de yalanlayan Havvanur Yalçın, “O kişiyi tanımıyorum, olay günü de orada yoktu. Uzlaşma istemiyorum, şikâyetçiyim” diye konuştu.

Havvanur Yalçın, olay anını şöyle anlattı: Virajda şalım makaraya dolandı. Frene basınca aracın arkası kaydı ve şalımı daha çok aldı. Nefes alamadığımdan suni teneffüs yapıldığını ve arabaya bindirildiğimi hatırlıyorum. Bu esnada bilincim açık, gözlerim kapalıydı.