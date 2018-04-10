'Go-Kart'çı uyarmış ama bindirmiş

Sarıyer İstinye’de lise öğrencisi Havvanur Yalçın’ın boynunda şalla bindiği go-kart aracında ağır yaralanması üzerine polise ifade veren Mas Park Go-Kart pistinin işletmecisi S.S. şunları söyledi: ”3 kez şalı çıkarması için uyardım. Gömleğinin içine soktu. ‘Bir şey olmaz’ dedi. İlk turda bir şey olmadı. İkinci turda şal aracın arka tekerleğine dolandı.”

Daha önce aynı şekilde ölümlü kazalar olmasına rağmen Havvanur’un 10 liralık go-kart’a fularla ve kasksız binmesine izin veren işletme sahibi S.S. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşletmeye ruhsat veren Sarıyer Belediyesi’nin Zabıta Müdürü Erdinç Gün ise “İşletmenin ruhsatı var. Bir işlem yapmıyoruz. Kaza adli vaka” dedi.

Havvanur’un tedavi gördüğü Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim’i Celalettin İbrahim Kocatürk şu bilgileri verdi: “Şalın zarar vermesi sonucu boynunda yırtık var. İki akciğerde de küçük yırtık ve yaralanmalar var. Bilinci açık ama makineye bağlı şekilde uyutuyoruz. Konuşamıyor ancak bizi anlıyor, işaret diliyle cevap veriyor. Bu, beynin zarar görmediği anlamına geliyor. Düne göre daha az da olsa hayati tehlikesi devam ediyor. Yarına kadar uyutulacak.”

HAPİSTEKİ BABASI HABERLERDEN ÖĞRENDİ

Hastane koridorunda Hürriyet’e konuşan teyzesi ise “Havvanur’un babası hapiste, kızının başına gelenleri haberlerden öğrenmiş, çok sinirli” diye konuştu.



2014’TE KAPANMIŞ, LİSANS ALMAMIŞ

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 2013 yılından beri ülke genelinde, go-kart tesislerine lisans veriyor. Yeni bir karting pisti açmak için belediyeler ruhsat almadan önce mutlaka TOSFED tarafından bu pistin onaylandığı, güvenlik önlemleri açısından uygun olduğunu gösteren belgeyi istiyor. TOSFED, her tesiste, kendileri tarafından eğitim verilen bir de lisans sorumlusu olmasını istiyor. Bu kişi, hem pistin güvenliğini denetliyor hem de insanların güvenlik önlemleri alması için çalışıyor. TOSFED’den Hürriyet’e yapılan açıklamaya göre, kazanın yaşandığı Sarıyer İstinye’deki pist 2014 yılında kapandı. Geçen yıl bir başkasına devredilen tesis, zorunlu olmasına rağmen TOSFED’den lisans almadı. Türkiye genelinde 186, İstanbul’da ise 25 tescilli pist bulunuyor.(Kardelen KOLDAŞ)