Go-kart kazasında herkes suçlu
Lise öğrencisi Havanur Yalçın’ın, go-kart aracına bindiği sırada ağır yaralanmasıyla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. Olay 7 Nisan 2018’de İstanbul İstinye’de meydana gelmiş, Yalçın go-kart aracına bindikten sonra boynundaki şal aracın miline takılınca frene basmış ancak araç durmamıştı.
Kazayla ilgili açılan soruşturma kapsamında işletme sahibi ile sorumsu ifade verdi. Go-kart sorumlusu Sinan Satır ifadesinde boynundaki şalı çıkarması yönünde Yalçın’ı 3 kez uyardığını iddia etti. Havanur Yalçın ise şalı çıkartması yönünde kimsenin kendisini uyarmadığını ve kendisine kask verilmediğini söyledi.
Soruşturma kapsamında kazayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda go-kartın hareketli ve açıkta kalan kısımlarının dışarıdan kapatılmış olması gerektiği, müşterilerin şal vb. aksesuarlarla araca binmesine izin verilmemesi ve müşterilere kask verilmesi gerektiği belirtildi. Raporda ayrıca go-kart aracının hareketli kısımlarını herhangi bir temasa karşı kapatmayan, şal vb. aksesuarlarla müşterilerin araca binmesine izin veren ve müşteriye kask vermeyen go-kart sahibi Ömer Cin ile sorumlusu Sinan Satır asli kusurlu bulundu. Boynundaki şalı çıkarmadan go-kart aracına binen Havanur Yalçın ise tali kusurlu bulundu. Kazanın yaşanmasında Yalçın’ın bir kusurunun olmadığını söyleyen Avukat Kenan Tandoğan ise “Müvekkilimin bu olayda bir kusuru olamaz. Kazada müvekkilim boğazı kesilmiştir. Olay sonrasında müvekilimin hem özel, hem eğitim, hem de çalışma hayatı olumsuz etkilenmiştir” dedi.
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