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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İdris EMEN
06.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Go-kart kazasında herkes suçlu

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
Go-kart kazasında herkes suçlu

Lise öğrencisi Havanur Yalçın’ın, go-kart aracına bindiği sırada ağır yaralanmasıyla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. Olay 7 Nisan 2018’de İstanbul İstinye’de meydana gelmiş, Yalçın go-kart aracına bindikten sonra boynundaki şal aracın miline takılınca frene basmış ancak araç durmamıştı.

Kazayla ilgili açılan soruşturma kapsamında işletme sahibi ile sorumsu ifade verdi. Go-kart sorumlusu Sinan Satır ifadesinde boynundaki şalı çıkarması yönünde Yalçın’ı 3 kez uyardığını iddia etti. Havanur Yalçın ise şalı çıkartması yönünde kimsenin kendisini uyarmadığını ve kendisine kask verilmediğini söyledi.
Soruşturma kapsamında kazayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda go-kartın hareketli ve açıkta kalan kısımlarının dışarıdan kapatılmış olması gerektiği, müşterilerin şal vb. aksesuarlarla araca binmesine izin verilmemesi ve müşterilere kask verilmesi gerektiği belirtildi. Raporda ayrıca go-kart aracının hareketli kısımlarını herhangi bir temasa karşı kapatmayan, şal vb. aksesuarlarla müşterilerin araca binmesine izin veren ve müşteriye kask vermeyen go-kart sahibi Ömer Cin ile sorumlusu Sinan Satır asli kusurlu bulundu. Boynundaki şalı çıkarmadan go-kart aracına binen Havanur Yalçın ise tali kusurlu bulundu. Kazanın yaşanmasında Yalçın’ın bir kusurunun olmadığını söyleyen Avukat Kenan Tandoğan ise “Müvekkilimin bu olayda bir kusuru olamaz. Kazada müvekkilim boğazı kesilmiştir. Olay sonrasında müvekilimin hem özel, hem eğitim, hem de çalışma hayatı olumsuz etkilenmiştir” dedi. 

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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