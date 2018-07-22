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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.07.2018 - 07:49, Son Güncelleme:

Go-Kart faciasında dehşeti yaşamıştı: 'Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım'

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Go-Kart faciasında dehşeti yaşamıştı: 'Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım'

Samsun’da, Go-Kart aracına saçlarını kaptırıp feci şekilde yaralanan Nurjemal Annalyyev, “Hayatımda ilk kez bindim, ölümden döndüm. ‘Saçlarını topla’ diye uyaran kimse olmadı. Şikâyetçi olacağım” dedi.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Batı Park'ta bulunan Go-Kart pistinde önceki gün meydana gelen kazada yaralanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Nurjemal Annalyyev'in tedavisi sürüyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi gören genç kız o korkunç anları ve yaşadığı dehşeti anlattı.

'KAFAMDAN BİRŞEYLER KOPTU'

Sabah Gazetesi'nden Murat Alhan'ın haberine göre; Sahilde arkadaşlarıyla gezerken, gokart pistinin önünden geçtiklerini söyleyen Annalyyev, "Hayatımda ilk kez bindim. Daha önce bir çok kez gördüm ama hiç binmemiştim. Arkadaşlarla binelim dedik. Ben de bilet aldım ve sıramı bekledim. Bana sıra geldiğinde, beni kimse uyarmadı. Saçlarım uzun olduğu için oradaki görevliler bana bununla ilgili uyarılarda bulunmadı. İkinci turdu galiba. Bir anda saçlarım tekere dolandı ve kendimi yerde buldum. Biraz sürüklendim. Kafamdan bir şeyler koptu. Ben saçlarım koptu sandım. Ama elimi başıma koyduğumda, sıcaklık hissettim. Derimi tutuyordum ve ellerim bir anda kanla doldu" diye konuştu.

'PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Birkaç adım attıktan sonra yere yığıldığını söyleyen genç kız, "Hastaneye kaldırmışlar. Saçlarımla derim birlikte kopmuş. Uzun bir ameliyat geçirmişim. Deriyi yerine diktiler ama saçlarım olacak mı bilmiyorum. Çok uzun ve dümdüz saçlarım vardı. Onları geri istiyorum. Eğlenmeye gittim canımdan oluyordum. Beni kimse uyarmadı, saçlarını topla demedi? Bu olayda ihmal var. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

Kızkardeşi Nurjemal Annalyyev'in ölümden döndüğünü ve bu işte ihmal olduğunu söyleyen ağabeyi Yusuf Annalyyev, "Kardeşimin durumu ortada, hayatında ilk defa bindiği go-kart onu bizden alıyordu. Burada ihmaller zinciri var. Bu işin peşini bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

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