Global ne demek? Global nedir? Sofistike TDK kelime anlamı

Global kelimesini çoğu zaman duyarız. Özellikle de, son zamanlarda; televizyon, gazete gibi kitle iletişim araçları aracılığıyla, ‘global’ kelimesi daha çok hayatımıza girmiştir. Ayrıca; Twitter, Facebook gibi sosyal medya organlarında da; bu kelime oldukça sık dillendirilmeye başlanmıştır.

"Global" ile "globalleşme" kavramı ve sofistike kavramlarının tanımlarının farklarını detaylandıralım.

Global Ne Demek?

Global kavramının kullanımı arttıkça, ne anlama geldiği de; insanlar tarafından araştırılmaya başlanmıştır. Global ne demek sorusuna cevap olarak; global kelimesini, "küresel" olarak tanımlayabiliriz. Kısaca küresel anlamına gelen global kelimesi, tüm dünyayı ve insanlığı etkileyen olgular için kullanılır.

Global olaylar ve değişkenler, olayın veya değişkenin; yerel değil, genel olduğunu ifade etmektedir. Dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısı ile benimsenen tüm olaylar için, global kavramı kullanılır. Globalleşme ise, küreselleşme anlamında olup; yerel anlamda gerçekleşmeyip, tüm dünyanın değişimine zemin hazırlar. Teknoloji ve iletişim, global bir dünya düzeninin kurulmasına ön ayak olmuştur.

Sofistike TDK Kelime Anlamı

Fransızca kökenli bir sözcük olan “sofistike” kavramı, yine anlamı çok merak edilen kelimelerden birisidir. Sofistike, farklı konularda birçok anlama gelse de; "yapmacık" ve "içten olmayan tavır, davranış, duygu" gibi anlamlarda kullanılır. Türk Dil Kurumu'na göre, tanımı bu şekilde açıklanmıştır.

Sofistike kavramı, genelde; normal olmayan, olumsuz anlamlarda kullanılır. Fakat; karmaşık, detaycı, çok yönlü, olumlu anlamda marjinal gibi anlamlarda da kullanılabildiği görülmektedir. Global yaşam tarzı, sofistike tarzlar gibi olağandışı durumları da beraberinde getirmiştir.