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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.09.2018 - 01:06, Son Güncelleme:

Gizli tanık Efe firarda

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Gizli tanık Efe firarda

Tartışmalı bir kararla tahliye edilen Ergenekon davasının ‘Efe’ kod adlı gizli tanığı eski savcı Bayram Bozkurt hakkında üst mahkeme, 3 Eylül’de tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Kararın üzerinde 25 gün geçmiş olmasına rağmen Bozkurt hâlâ yakalanamadı.

ERGENEKON davasının ‘Efe’ kod adlı gizli tanığı eski savcı Bayram Bozkurt hakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Soruşturma aşamasında itirafçı olan ve çok sayıda isim hakkında bilgi veren Bozkurt, tutuklu olarak yargılandığı davada 7 Ağustos tarihinde hâkim karşısına çıktı. Bozkurt savunmasında, soruşturma aşamasında dile getirdiği iddialarını tekrarladı.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE
Savunmaların ardından savcı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme oy birliğiyle ‘sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair dosyada bulunan delillerin büyük oranda toplanmış olması, tutuklulukta geçen süre, sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ihtimalinin yüksekliği, sanığın karartabileceği dosyada bir delilin bulunmaması nazara alınarak bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yeterli olacağı’ gerekçesiyle Bozkurt’un tahliyesine hükmetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına ‘kuvvetli suç şüphesi ve adli kontrol mekanizmasının yetersiz kalacağı’ gerekçesiyle itiraz etti.

Savcılığın itirazını üst mahkeme konumunda olan Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi karara bağladı. Mahkeme, 3 Eylül’de Bayram Bozkurt hakkında ‘tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına’ karar verdi. Kararda, sanık Bozkurt hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış olduğu hatırlatılarak şöyle denildi: “Mahkemece sanığın adli kontrol hükümlerinin yeterli olacağı kanaati ile sanığın adli kontrol altına alınmak suretiyle tahliyesine karar verilmiş ise de, dosyadaki mevcut delil durumu ile sanık hakkında tanık beyanları ile bilgi ve belgeler dikkate alındığında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, özellikle sanık hakkında örgüt üyeliği ve örgüt adına işlediği suçlar nedeniyle derdest kamu davalarının bulunduğu, bu dosyalar celp edilmeden etkin pişmanlıktan bahsedilmeyeceği, atılı suçun CMK’nın 100/3-a maddesinde yer alan suçlardan olması dikkate alınarak itirazın kabulüne ve sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılmasına karar vermek gerekmiştir.”

Bu kararın üzerinden 25 gün geçti ancak ‘Efe’ kod adlı gizli tanık Bozkurt’tan hiçbir iz yok.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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