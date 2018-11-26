‘Gizli protokol’ü aştı 2. tazminatı aldırdı

TEKİRDAĞ Çorlu’da bir inşaatta çalışan 22 yaşındaki Yetkin Çoban, 28 Nisan 2006 tarihinde yemek molasına merdivenle inerken altıncı kattan düşüp hayatını kaybetti. Çoban’ın Tokat’ın Almus ilçesindeki bir köyde yaşayan ve oğullarının gönderdiği paradan başka geçim kaynakları olmayan annesi Hatice ve babası Hacı ile engelli kardeşi Yetiş, Çorlu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

DÜŞÜK MAAŞ, EKSİK PRİM

Bilirkişi raporunda, usta işçi olmasına rağmen Çoban’ın 1500 TL aylıkla çalıştırıldığı, sigorta priminin eksik yatırıldığı ve şantiyede iş güvenlik önlemlerinin alınmadığı saptandı. İşveren MES Yapı’nın yüzde 80, şantiye şefi Namık Eren’in yüzde 3, kalfa Veysel Uygun’un yüzde 2, Çoban’ın ise yüzde 15 kusurlu olduğu sonucuna varıldı. ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan Namık Eren’e 18 bin 200 TL para, Veysel Uygun’a 20 ay hapis cezası verildi Uygun’un cezası ertelendi.

İşveren ile aile arasında, alacakları tazminata karşılık gizli bir protokol hazırlandı. Bu protokol çerçevesinde aileye yaklaşık 30 bin TL ödendi. Çorlu 1’inci İş Mahkemesi’nde 2007 yılında açılan tazminat davasında şirket, bu protokolü sunarak, ailenin haklarından feragat ettiğini bildirdi.

AZ TAZMİNATI SAPTADI

Karardan 8 yıl sonra, 2015 yılında ailenin yeni avukatı Turan Hançerli, ‘Aktüerya hesabı’ denilen ve tazminat davalarında yaygın kullanılan hesaplama yöntemiyle tazminatı yeniden hesapladı. Bu hesaba göre, aileye hak ettiklerinin çok altında bir tazminatın ödendiğini saptadı. Geçmişte ailenin zarara sokulduğunu savunan avukat Hançerli, Çorlu 2’nci İş Mahkemesi’ne dava açtı. Dava sonunda Hatice Çoban’a 19 bin 785 TL ve Hacı Çoban’a 4 bin 978 olmak üzere toplam 24 bin 763 TL tazminata hükmedildi. Kararda, o dönem ki miktar içermeyen ödemeye itibar edilmediği belirtildi. İşveren geçmişte ailenin feragat ettiğini belirterek itiraz etti. Ancak Yargıtay 21’inci Hukuk Dairesi, 23 Ekim 2018 tarihinde itirazı reddetti.

İKİ KOLU KOPTU, AVUKAT OLDU KENDİ DAVASINI DA KAZANDI

Avukat Turan Hançerli, 18 yaşındayken 1993’te Tokat’ta babasına ait buğday tarlasında çalışırken kollarını patoz makinesine kaptırdı. İki kolunu kaybeden Hançerli, dayanışma ağı sayesinde Almanya’ya gidip protez kollarına kavuştu. Hançerli, bir yıl sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Öğrenciliği sürerken, kaza günü patoz makinesi ile traktörü birbirine bağlayan güç aktarımı şaftının üreticisine dava açtı. Şafta koruma takılmadığını savunan Hançerli, mezuniyet sonrası kendi davasını takip etti. Dokuz yıllık yargılama sonunda Hançerli, davayı kazandı ve şirketi mahkûm ettirdi. Türkiye Sakatlar Federasyonu Hukuk Genel Sekreteri ve Türkiye Sakatlar Derneği Başkan Yardımcısı olan Hançerli, engelliler açısından hayati önemde davalar açtı. Örneğin, 12 yaş altındaki engelli çocuklara akülü araç verilmemesi yönündeki yönetmeliğin iptalini sağladı. Engelli ve yaşlı aylığı alan 80 bin kişi hakkında geriye dönük açılan icra davalarında af düzenlemesi çıkmasına önayak oldu. İlk engelli mitinginin düzenleyicilerinden biriydi. Çerkezköy’de açtığı davalarla, 12 saate kadar çıkan mesailerin sekiz saate düşmesine katkı sağladı. Çorlu’daki tren faciasının avukatlığını yürütüyor. Hali hazırda CHP Parti Meclisi üyesi.

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