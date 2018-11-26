‘Gizli protokol’ü aştı 2. tazminatı aldırdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Gizli protokol’ü aştı 2. tazminatı aldırdı
GeriGündem ‘Gizli protokol’ü aştı 2. tazminatı aldırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İSMAİL SAYMAZ
26.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Gizli protokol’ü aştı 2. tazminatı aldırdı

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
‘Gizli protokol’ü aştı 2. tazminatı aldırdı

İş kazalarında ölen işçilerin ailelerine ödenmesi gereken tazminatlar bakımından yargıdan örnek bir karar çıktı. Bu kararın arkasında ise iki kolunu da iş kazasında kaybettikten sonra avukat olan Turan Hançerli var. Hançerli, ölen işçinin ailesine gizli protokolle az para ödendiğini 8 yıl sonra hesaplayarak yeniden dava açtı ve kazandı. Şirketin itirazı ise reddedildi.

TEKİRDAĞ Çorlu’da bir inşaatta çalışan 22 yaşındaki Yetkin Çoban, 28 Nisan 2006 tarihinde yemek molasına merdivenle inerken altıncı kattan düşüp hayatını kaybetti. Çoban’ın Tokat’ın Almus ilçesindeki bir köyde yaşayan ve oğullarının gönderdiği paradan başka geçim kaynakları olmayan annesi Hatice ve babası Hacı ile engelli kardeşi Yetiş, Çorlu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

‘Gizli protokol’ü aştı 2. tazminatı aldırdı

DÜŞÜK MAAŞ, EKSİK PRİM

Bilirkişi raporunda, usta işçi olmasına rağmen Çoban’ın 1500 TL aylıkla çalıştırıldığı, sigorta priminin eksik yatırıldığı ve şantiyede güvenlik önlemlerinin alınmadığı saptandı. İşveren MES Yapı’nın yüzde 80, şantiye şefi Namık Eren’in yüzde 3, kalfa Veysel Uygun’un yüzde 2, Çoban’ın ise yüzde 15 kusurlu olduğu sonucuna varıldı. ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan Namık Eren’e 18 bin 200 TL para, Veysel Uygun’a 20 ay hapis cezası verildi Uygun’un cezası ertelendi.

İşveren ile aile arasında, alacakları tazminata karşılık gizli bir protokol hazırlandı. Bu protokol çerçevesinde aileye yaklaşık 30 bin TL ödendi. Çorlu 1’inci İş Mahkemesi’nde 2007 yılında açılan tazminat davasında şirket, bu protokolü sunarak, ailenin haklarından feragat ettiğini bildirdi.

‘Gizli protokol’ü aştı 2. tazminatı aldırdı

AZ TAZMİNATI SAPTADI

Karardan 8 yıl sonra, 2015 yılında ailenin yeni avukatı Turan Hançerli, ‘Aktüerya hesabı’ denilen ve tazminat davalarında yaygın kullanılan hesaplama yöntemiyle tazminatı yeniden hesapladı. Bu hesaba göre, aileye hak ettiklerinin çok altında bir tazminatın ödendiğini saptadı. Geçmişte ailenin zarara sokulduğunu savunan avukat Hançerli, Çorlu 2’nci İş Mahkemesi’ne dava açtı. Dava sonunda Hatice Çoban’a 19 bin 785 TL ve Hacı Çoban’a 4 bin 978 olmak üzere toplam 24 bin 763 TL tazminata hükmedildi. Kararda, o dönem ki miktar içermeyen ödemeye itibar edilmediği belirtildi. İşveren geçmişte ailenin feragat ettiğini belirterek itiraz etti. Ancak Yargıtay 21’inci Hukuk Dairesi, 23 Ekim 2018 tarihinde itirazı reddetti.

İKİ KOLU KOPTU, AVUKAT OLDU KENDİ DAVASINI DA KAZANDI

Avukat Turan Hançerli, 18 yaşındayken 1993’te Tokat’ta babasına ait buğday tarlasında çalışırken kollarını patoz makinesine kaptırdı. İki kolunu kaybeden Hançerli, dayanışma ağı sayesinde Almanya’ya gidip protez kollarına kavuştu. Hançerli, bir yıl sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Öğrenciliği sürerken, kaza günü patoz makinesi ile traktörü birbirine bağlayan güç aktarımı şaftının üreticisine dava açtı. Şafta koruma takılmadığını savunan Hançerli, mezuniyet sonrası kendi davasını takip etti. Dokuz yıllık yargılama sonunda Hançerli, davayı kazandı ve şirketi mahkûm ettirdi. Türkiye Sakatlar Federasyonu Hukuk Genel Sekreteri ve Türkiye Sakatlar Derneği Başkan Yardımcısı olan Hançerli, engelliler açısından hayati önemde davalar açtı. Örneğin, 12 yaş altındaki engelli çocuklara akülü araç verilmemesi yönündeki yönetmeliğin iptalini sağladı. Engelli ve yaşlı aylığı alan 80 bin kişi hakkında geriye dönük açılan icra davalarında af düzenlemesi çıkmasına önayak oldu. İlk engelli mitinginin düzenleyicilerinden biriydi. Çerkezköy’de açtığı davalarla, 12 saate kadar çıkan mesailerin sekiz saate düşmesine katkı sağladı. Çorlu’daki tren faciasının avukatlığını yürütüyor. Hali hazırda CHP Parti Meclisi üyesi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (25.11.2018)-2
daha fazla video için
İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Dur' ihtarına uymayan araç, polislere çarptı

Kocaeli'de bir binanın temelinde tarihi mezar bulundu

Meteoroloji uyarmıştı: Erzurum beyaza büründü

Emniyet'ten 'hız tespit silahı' iddialara yalanlama