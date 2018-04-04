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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerEkonomi HaberleriGizli patronun kim olduğu ortaya çıktı... 5 restoran ve 17 tarla satın almış
GeriEkonomi Gizli patronun kim olduğu ortaya çıktı... 5 restoran ve 17 tarla satın almış
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Ekonomi
AA
04.04.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

Gizli patronun kim olduğu ortaya çıktı... 5 restoran ve 17 tarla satın almış

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Gizli patronun kim olduğu ortaya çıktı... 5 restoran ve 17 tarla satın almış

Kayseri'de, Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla üyelerinden para topladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülen Anadolu Farm firmasının kurucusunun, bir bankada memur olduğu ve bu yüzden şirketi kendi üzerine almadığı, daha sonra bankadan istifa ederek firmada şube müdürü unvanıyla çalışmaya başladığı belirlendi.Tahminlerinden çok yatırım alan firma yöneticilerinin, parayı değerlendirmek için farklı illerden tarla ve restoran aldıkları, bir üyenin firmaya 1 milyon lira yatırım yapmak istediği tespit edildi. Ayrıca, Anadolu Farm yöneticilerinin "tauk" isimli restoranlarının yeni şubesini açmak istediği ancak ocak ayında firma yetkilileri ile yakınlarının hesaplarına el konulmasından dolayı bunu gerçekleştiremedikleri tespit edildi.

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri sistemle üyelerinden para topladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülen Kayseri merkezli Anadolu Farm firmasını kuran kişinin, bankacı olduğu ve bu yüzden şirket kaydını kendi üzerine yaptırmadığı ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Çiftlik Bank benzeri yapıları incelemeye alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, "saadet zinciri" olduğu sonucuna vararak suç duyurusunda bulunduğu Anadolu Farm firmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketini (Anadolu Farm), daha önce gözaltına alınan ve 28 Mart'ta tutuklanan İsa Karademir'in kurduğu belirlendi.

Bir bankada memur olarak çalışan ve bu nedenle şirket kaydını kendi üstüne yaptıramayan Karademir'in, bankadan istifa ettikten sonra firmada şube müdürü unvanıyla faaliyet yürüttüğü, firma kayıtlarında yönetim kurulu başkanı olarak, soruşturma kapsamına 24 Mart'ta tutuklanan F.Ö'nün gösterildiği tespit edildi.

Anadolu Farm’da 2 tutuklama
Anadolu Farm’da 2 tutuklama!

BU KADAR TALEP BEKLEMİYORLARMIŞ

Soruşturma kapsamında firmanın nasıl faaliyet yürüttüğüne ilişkin bazı detaylar da ortaya çıkarıldı. Buna göre, firmanın kurucusu İsa Karademir, internet üzerinden faaliyet gösteren sistem için Teknopark'ta çalışan bilgisayar mühendisliği son sınıf öğrencisi R.T'ye program yazılımı yaptırdı.

Anadolu Farm'ın kurulmasından 2 ay sonra firma gelirinin arttığını gören Karademir, bankadan istifa etti. Programı yazan R.T. de çalıştığı iş yerinen ayrılarak Anadolu Farm için çalışmaya başladı.

İtirafında bulunduğu öğrenilen Karademir ve diğer firma yöneticileri, şirket gelirinin artmasıyla ele geçen paralarla daha önce aldıkları 5 restoranının yanında ağırlıklı olarak Denizli, Eskişehir ve Kayseri'den 17 tarla satın aldı. Kayseri'den aldıkları 2 bin 700 metrekarelik bir tarlaya piyasa bedelinin yaklaşık 20 katı bedelle 9 milyon 250 bin lira ödendiği ve firmaya ait Kahramanmaraş'ta da bir bakır işletmesi bulunması dikkati çekti.

Ayrıca, Anadolu Farm yöneticilerinin "tauk" isimli restoranlarının yeni şubesini açmak istediği ancak ocak ayında firma yetkilileri ile yakınlarının hesaplarına el konulmasından dolayı bunu gerçekleştiremedikleri tespit edildi.

Aldığımız inekler öldü geçmiş olsun
Aldığımız inekler öldü geçmiş olsun!

BİR ÜYE 1 MİLYON TL YATIRMAK İSTEMİŞ

Sanal ortamda oynanan oyun yazılımı üzerinden para yatıran üyelerin çoğunluğunun memur olduğu, bir üyenin sisteme 1 milyon lira yatırmak istediği fakat yazılımda üst limit 250 bin lira olarak belirlendiği için bu yatırımın kabul edilemediği bilgisine ulaşıldı.

Anadolu Farm'ın asıl kurucusu olan fakat resmiyette şube müdürü olarak görev yapan ve kayıtlarda yönetim kurulu başkanı olarak gözüken F.Ö'den aldığı vekaletle firma işlerini yürüten İsa Karademir'in, 23 Mart'ta Bişkek'e uçak bileti aldığı ancak yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu için İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan geri döndüğü 2 gün sonra da Kayseri'ye geldiği ortaya çıktı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından incelemelerin devam ettiği firmaya ait 10 lüks arabaya da el konulduğu öğrenildi.

Çiftlik Banktan sonra Sütbank da battı
Çiftlik Bank'tan sonra Sütbank da battı

Merkezi Kayseri'de bulunan Anadolu Farm isimli firma hakkında, Çiftlik Bank benzeri sistemle üyelerinden para topladığı yönündeki şikayetler üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından rapor hazırlanmış, rapor doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri soruşturma başlatmıştı.

Yaklaşık 4 bin 500 aktif üyesinden sanal oyun kanalıyla 8 ayda 90 milyon lira topladığı belirlenen firmayla ilgili soruşturma kapsamında resmiyetteki yönetim kurulu Başkanı F.Ö, şube müdürleri V.M. ve A.Ö, firma çalışanları İ.K. ve E.K, program yazılımcısı R.T. ile "gizli patron" İsa Karademir tutuklanmıştı.

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İşte Çiftlik Bankın CEO Mehmet Aydının Uruguaydaki evi
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